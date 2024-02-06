Плани є на 2024 та 2025 рік.

У німецькому машинобудівному та зброєбудівному концерні Rheinmetall розповіли, яку техніку планують передати Україні найближчим часом.

На сайті концерну нагадують, що восени вони заснували спільне підприємство з АТ "Українська оборонна промисловість". Вже проводяться роботи з техобслуговування та ремонту військової техніки, на другому етапі планують виробляти бронетехніку, наприклад, бронетранспортери Fuchs/Fox, БМП Lynx та танки Panther.

Боєприпаси

Зазначається, що наразі Rheinmetall є єдиним оборонним підрядником, здатним постачати ЗСУ велику кількість нових боєприпасів середнього та великого калібру, включаючи 20-мм боєприпаси для БМП "Marder", 40-мм боєприпаси, а також 105-мм боєприпаси для танка "Leopard-1" і 120-мм для "Leopard-2".

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До кінця 2023 року було виготовлено і поставлено 40 тисяч з 300 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для Gepard. Також було поставлено кілька десятків тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів, ще десятки тисяч обіцяють поставити в цьому році.

У грудні уряд Німеччини розмістив замовлення на поставку декількох десятків тисяч снарядів у 2025 році. Ще одна країна-член НАТО доручила поставити Україні велику партію 155 боєприпасів, їх виготовить іспанский Rheinmetall Expal Munitions. Снаряди мають бути поставлені у 2025 році.

До кінця 2023 року Україна отримала понад 100 бойових машин піхоти Marder. Подальші поставки у двозначному діапазоні відбудуться у 2024 році.

Танки Leopard 1 і 2

Компанія уклала контракт на постачання Україні 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'яти броньованих ремонтно-евакуаційних машин і двох навчальних Leopard 1. Поставка запланована на 2024 рік.

На замовлення урядів Нідерландів і Данії Rheinmetall постачає 14 Leopard 2A4. Два з них вже поставлені для підготовки українських збройних сил, решту передадуть в цьому році.

В рамках вже завершених програм обміну "Рінгтауш" зі Словаччиною та Чеською Республікою було також замовлено техобслуговування бойових машин.

Протиповітряна оборона та вантажівки

Минулого року ЗСУ отримали першу систему, яка встановлюється на вантажівки Rheinmetall HX, поставки Skynex триватимуть до 2024 року.

Наразі в Україні експлуатується близько 100 вантажівок виробництва Rheinmetall, нещодавно було поставлено ще 26 нових.

Сервісне обслуговування та логістична підтримка

У Литві Rheinmetall має спільний з KNDS центр техобслуговування та ремонту, там також ремонтується техніка ЗСУ. У Румунії створили військовий центр техобслуговування і логістики. Також потужності з технічного обслуговування і ремонту є в Україні, персонал пройшов підготовку в Німеччині.

Польовий госпіталь і пункт допомоги

У співпраці з німецьким урядом Група підтримує мобільний польовий госпіталь і пункт меддопомоги в України. Влітку українським військовим передали польовий госпіталь "під ключ", українські військовослужбовці в Німеччині навчилися його експлуатувати.

Наприкінці року Rheinmetall передала Україні рятувальну станцію, ще одну передадуть в першому кварталі 2024 року

Розвідувальні системи для захисту від БПЛА

Україна вже отримала десять мобільних розвідувальних систем SurveilSPIRE. Вони можуть вести розвідку і боротися з ворожими дронами. Системи включають мобільні вежі спостереження з камерами денного і нічного бачення, автопілотовані міні-безпілотники і систему командування і управління.

Уряд Німеччини замовив поставку подальших розвідувальних систем,

Що відомо про підприємство Рейнметалл в Україні

18 жовтня Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" утворили спільне підприємство ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість".

Повідомлялося, що воно буде проводити обслуговування та ремонт техніки, поставленої Україні партнерами. Крім того, там проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall.

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