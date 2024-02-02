Rheinmetall спільно з Automecanica з 2022 року займаютья технічним обслуговуванням та ремонтом військових транспортних засобів у Сату-Маре, де створено центр для обслуговування західного озброєння ЗСУ.

Німецький концерн Rheinmetal повідомив про придбання контрольного пакета акцій розміром 72,5% провідного румунського виробника автотехніки Automecanica Medias без розголошення вартості.

Як зазначається у прес-релізі Rheinmetall, нова компанія працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Угода все ще потребує схвалення відповідними державними органами, перш ніж вона набуде чинності, однак Rheinmetall оцінює річний потенціал продажів новопридбаної компанії на рівні близько 300 мільйонів євро і очікує, що в поточному фінансовому році обсяг замовлень буде "вимірюватися тризначними сумами в мільйонах євро".

Зазначається, що Automecanica Mediaș є досвідченим виробником спеціальних автомобілів, надбудов та причепів для цивільного та військового ринку. Rheinmetall співпрацює з Automecanica з 2022 року, займаючись технічним обслуговуванням та ремонтом військових транспортних засобів у Сату-Маре, Румунія. Саме цей центр був спеціально створений для обслуговування західного озброєння Збройних Сил України.

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"Завод у румунському місті Медіаш відіграватиме ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні, а також у забезпеченні їхньої логістичної підтримки. Присутність Rheinmetall в Румунії означає, що сили, розгорнуті на східному фланзі НАТО, зможуть розраховувати на скорочення часу реагування і більш надійні ланцюги постачання", - додали у компанії.

Також зазначається, що в майбутньому на цьому заводі також будуть обслуговуватися та модернізуватися шасі зенітних систем, що належать румунським військовим.

При цьому, як зазначають аналітики Defence Express, хоча назва цих ЗРК не розголошена, але румунські збройні сили є одним з небагатьох операторів Gepard.

"А враховуючи те, що машина створена на базі Leopard 1, це також вказує на ще один профіль підприємства, як центр з ремонту та обслуговуванню цієї техніки, зокрема також і в інтересах ЗСУ", - зазначають у виданні.

Rheinmetall та війна в Україні

Раніше повідомлялося, що концерн Rheinmetall планує побудувати в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів.

У квітні минулого року стало відомо, що Rheinmetall будує центр військово-технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення в румунському місті Сату-Маре. У вузлі, розташованому біля кордону з Україною, обслуговуватимуться самохідні гаубиці, танки Leopard 2 і Challenger, БМП Marder, броньовані транспортні машини Fuchs і військові вантажівки.

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