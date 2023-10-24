Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" нарешті зареєстрували СП.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" (правонаступник державного концерну "Укроборонпром") утворили спільне підприємство.

Про це під час Німецько-українського бізнес-форуму, який відбувається в Берліні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні.

"СП буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами Україні. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG", - зазначив голова уряду.

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За його словами, ТОВ "Рейнметал – Українська оборонна промисловість" було зареєстровано 18 жовтня.

"Створення спільного підприємства є без перебільшення знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень та дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу", - додав Шмигаль.

Також він додав, що провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, у розмові з яким зосередили увагу на різносторонній підтримці України.

"Німеччина відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності України, а також у співпраці з Єврокомісією. Дякуємо за це та розраховуємо на подальшу непохитну підтримку. Акцентував також на питанні використання заморожених російських активів. Зокрема через міжнародний компенсаційний механізм", - зазначив він.

Rheinmetall в Україні - що відомо

У липні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки на заході України протягом 3 місяців.

Для цього німецький концерн збирався відкрити своє спільне з Україною підприємство у Києві, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Німецька влада дала на це дозвіл.

У вересні у Rheinmetall розкрили, чим займатиметься підприємство.

Зазначалося, що на початку співпраця має зосередитися на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, яку ЗСУ передали союзники. Потім у планах – спільне виробництво окремих видів оборонної продукції в Україні.

На початку жовтня стало відомо, що Rheinmetall отримав велике замовлення на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів в рамках угоди з урядом Німеччини, покликаної поповнити запаси Бундесверу снарядами Assegai.

24 жовтня 2023 року ЗМІ дізналися деталі. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин в інтерв'ю Politico заявив, що спільне з Rheinmetall підприємство стане першим з трьох спільних компаній, метою яких є розміщення виробництва озброєнь в Україні.

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