Олексій Резніков наголосив, що найближчий контрнаступ та отримання сучасних літаків будуть розділені в часі.

Міністр оборони Олексій Резніков спростував інформацію іноземних ЗМІ про плани Франції передати Україні винищувачі Mirage 2000.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков повідомив на спільному з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем брифінгу в Одесі, коментуючи повідомлення іноземних медіа про те, що Україна отримає ці літаки та українські військові вже нібито навчаються на них літати.

Резніков зауважив, що дуже вдячний французькім ЗМІ, які підтримують Україну, але інформація не відповідає дійсності.

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"Я б хотів дати технічне розуміння. Сьогодні в наявності у Повітряних сил ЗСУ є винищувач МіГ-29, який може "бачити" радаром на відстань 60 км та уражати повітряні цілі на відстані 30 км. Ворог на Су-35 "бачить" більш ніж на 200 км, а уражати повітряні цілі може на відстані понад 140 км. У Mirage 2000 показники такі ж самі, як і у МіГ 29….", - сказав Резніков.

Він підкреслив, що ЗСУ з вдячністю отримали б будь-які літаки, але основний бойовий літак має бути сучаснішим. Тобто, повинен "бачити" більш ніж на 200 км й уражати цілі на відстані понад 150 км.

"Основний бойовий літак – це, в першу чергу, частина нашої протиповітряної оборони, це постулат №1. Тому що це саме той елемент, якого ще не вистачає нам, щоб вважати, що система ППО створена достатньо ефективно", - сказав міністр оборони України.

За його словами, отримання сучасних бойових літаків 4-го покоління (F-14, F-15 та F-16) – питання часу, але на їх отримання та навчання пілотів необхідний деякий час.

"Тому опція найближчого контрнаступу та отримання літаків будуть розділені в часі", - зазначив Резніков.

За його словами, для контрнаступу дуже важливо мати панування повітряних операцій, але Сили оборони виходитимуть з тих ресурсів і реалій, які є в наявності, - українські військові будуть використовувати як техніку, яка залишилась в країні ще за радянських часів, так й ту, що отримували та отримують від іноземних партнерів.

Літаки для України - останні новини

Раніше французький портал Intelligence Online повідомив, що Франція хоче поставити Україні 40 винищувачів свого виробництва - Mirage 2000-9.

25 березня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.

Рішення про передачу Україні літаків F-16 ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали. Натомість свої МіГ-29 пообіцяли передати Польща і Словаччина.