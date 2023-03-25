Російські літаки можуть запускати керовані авіабомби за 50 й більше кілометрів від українського кордону.

Збройні сили України потребують сучасної авіації, щоб протидіяти керованим авіабомбам, які останнім часом Росія почала активно застосовувати. Авіація допоможе відтісняти російські літаки якнайдалі від українських кордонів.

"Збивати потрібно літаки, а не бомби. Ми розуміємо, що посилення буде. Рано чи пізно приїдуть комплекси великого радіусу дії. Це Patriot і SAMP/T. Так, їх буде небагато, і зрозуміло, що цього буде недостатньо", - заявив представник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, саме тому сьогодні Україна просить партнерів надати літаки, які зможуть "діставати" ворожі винищувачі, що скидають керовані бомби.

Відео дня

"Можливо, це далека перспектива на сьогодні, але іншого виходу немає. Нам потрібна авіація, яка може протидіяти російській авіації й відтісняти їх якнайдалі від наших кордонів... Саме тому сьогодні надзвичайно велика увага прикута до надання Україні потужних західних авіаційних платформ, багатоцільових літаків, які мають засоби ураження, котрі можуть протистояти російській авіації", - сказав Ігнат.

За його словами, російські літаки можуть запускати керовані авіабомби, не долітаючи до кордону України 50 і більше кілометрів.

"Це нові виклики у війні - все більше з'являється озброєння, яке буде застосовуватися... ФАБи у них є в достатній кількості. До них просто додають крила, GPS – і полетіла. Вони є, їх потрібно модернізувати. І ціна, ціна питання. Тому що ракети виробляти дуже довго, і чи буде надалі така перспектива в умовах санкцій? Мільйони доларів коштують ракети. Бомба, крила та GPS, можливо, теж дороговартісні, але в рази, а може й у сотні разів дешевші", – зазначив Ігнат.

Також він додав, що ЗСУ також використовують ФАБи, але в Україні мало таких боєприпасів.

"Україна теж використовує, але, на жаль, мало таких боєприпасів, їх потрібно більше. Необхідно налагодити виробництво на Заході та надавати Україні. Ті бомби, які ми використовуємо, - це гуманні бомби, високоточні бомби, які летять надзвичайно точно, вони меншої потужності, але летять так, як треба, а не так, як це роблять окупанти цими своїми "п'ятисотками" (ФАБ-500 - УНІАН), коли влучають по мирних містах, руйнують будинки і тощо", – сказав Ігнат.

Бомбардування РФ українських міст - актуальне

Як повідомляв УНІАН, на початку березня армія Російської Федерації використала проти України керовані бомби УПАБ-1500В. Їхня вага становить 1,5 тис. кг.

Вночі 24 березня російські винищувачі випустили по території Сумської області 11 керованих авіабомб і одну ракету Х-31П.