Першу партію закуплять в ОАЕ.

Франція хоче поставити Україні 40 винищувачів свого виробництва - Mirage 2000-9.

"Після тривалого переговорного процесу, який кілька тижнів обтяжував збройових брокерів, які працюють на Київ, Україна сподівається отримати близько сорока літаків Mirage", - повідомляє французький портал Intelligence Online.

За даними видання, закупити літаки Париж планує насамперед в ОАЕ. Серед потенційних постачальників вказують також Грецію та Індонезію.

Відео дня

BulgarianMilitary.com з посиланням на джерела підтвердило, що українські пілоти вже півтора місяці опановують французькі винищувачі. Рішення про їхнє навчання було ухвалено незадовго до офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Франції 8 лютого.

Навчання українських пілотів у Франції

Днями французька газета Le Figaro повідомила, що на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі вже більше місяця тренуються 30 українських пілотів.

Однак потім спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вони там проходять навчальні курси для авіанаводчиків, а не пілотів винищувачів.

Водночас у Міноборони Франції стверджують, що українські авіатори проходять підготовку з протиповітряної оборони.

Як відомо, на початку березня у Франції заявили, що розглядають передачу Україні винищувачів Mirage 2000 і можуть розпочати навчання українських пілотів у Польщі.

Вас також можуть зацікавити новини: