Франція хоче поставити Україні 40 винищувачів свого виробництва - Mirage 2000-9.
"Після тривалого переговорного процесу, який кілька тижнів обтяжував збройових брокерів, які працюють на Київ, Україна сподівається отримати близько сорока літаків Mirage", - повідомляє французький портал Intelligence Online.
За даними видання, закупити літаки Париж планує насамперед в ОАЕ. Серед потенційних постачальників вказують також Грецію та Індонезію.
BulgarianMilitary.com з посиланням на джерела підтвердило, що українські пілоти вже півтора місяці опановують французькі винищувачі. Рішення про їхнє навчання було ухвалено незадовго до офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Франції 8 лютого.
Навчання українських пілотів у Франції
Днями французька газета Le Figaro повідомила, що на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі вже більше місяця тренуються 30 українських пілотів.
Однак потім спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вони там проходять навчальні курси для авіанаводчиків, а не пілотів винищувачів.
Водночас у Міноборони Франції стверджують, що українські авіатори проходять підготовку з протиповітряної оборони.
Як відомо, на початку березня у Франції заявили, що розглядають передачу Україні винищувачів Mirage 2000 і можуть розпочати навчання українських пілотів у Польщі.