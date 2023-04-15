Тихоокеанський флот Росії було піднято 14 квітня за тривогою у повному складі.

Міноборони Росії публікує кадри раптової перевірки боєготовності Тихоокеанського флоту.

Повідомляється, що у рамках перевірки бойові кораблі РФ покинули пункти постійного базування і вийшли у море для виконання завдань у складі ударних, мінно-тральних груп тощо.

Крім того, два російських МіГ-31БМ "відпрацювали перехоплення літака-порушника умовного противника".

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Окремо російські Іл-38 "здійснили пошук підводних цілей" з використанням радіолокаційних станцій і гідроакустичних засобів пошуку.

Вказується, що російські війська встановили мінні загородження різних типів з повітря. Для пошуку підводного човна умовного противника росіяни задіяли два Іл-38 і два Іл-38Н.

Росія перевіряє Тихоокеанський флот - що відомо

Тихоокеанський флот Росії було піднято 14 квітня за тривогою у повному складі, його приводять у вищий ступінь боєготовності в рамках раптової перевірки за наказом міністра оборони Шойгу. Стверджувалось, що в ході перевірки вже заплановані ракетні пуски по корабельних ударних групах і наземних об'єктах умовного противника. У навчаннях також задіють дальню авіацію і стратегічні підводні човни.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, у такий спосіб Кремль намагається зобразити Росію як рівноправного військового партнера Китаю напередодні візиту до Москви Міністра оборони КНР Лі Шанфу.

У ISW вважають, що ця заява є частиною зусиль Китаю применшити видимість своєї підтримки Росії і показати межі "безмежного" партнерства між Пекіном і Москвою.

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