Масштабні маневри російського флоту стартували вчора, заставши всіх зненацька.

Напередодні Росія підняла по тривозі весь Тихоокеанський флот і почала масштабні маневри. У такий спосіб Кремль намагається зобразити Росію як рівноправного військового партнера Китаю напередодні візиту до Москви Міністра оборони КНР Лі Шанфу, вважає американський Інститут вивчення війни (ISW).

Вчора міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що Китай не продаватиме зброю Росії і регулюватиме експорт до Росії товарів подвійного призначення. У ISW вважають, що ця заява є частиною зусиль Китаю применшити видимість своєї підтримки Росії і показати межі "безмежного" партнерства між Пекіном і Москвою.

"Путін не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, коли голова КНР Сі Цзіньпін відвідав Москву з 20 по 22 березня", – вважають аналітики.

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Маневри російського флоту на Далекому Сході, що стартували вчора, ISW вважає спробою Кремля виставити себе більш привабливим партнером для Пекіна, показавши йому військово-морську міць Росії в Тихому океані.

"Кремль також, ймовірно, має намір використовувати перевірки бойової готовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку Японією України напередодні зустрічі G7 з 19 по 21 травня", – вважають аналітики.

У ISW нагадали, що нещодавно Росія перекинула батарею берегових ракетних комплексів "бастіон" на Курильський Острів Парамушир. Інститут вважає, що це теж частина політики залякування Японії через її підтримку України.

"Росія проводила аналогічні інформаційні операції та демонстраційні дії проти Заходу, спрямовані на те, щоб запобігти подальшій допомозі заходу Україні в галузі безпеки, розпалюючи побоювання з приводу ескалації, хоча ці зусилля ніколи не віщували реальної ескалації", – кажуть в ISW.

Відносини РФ з Китаєм

Напередодні міністр закордонних справ КНР Цинь Ган публічно заявив, що Китай не має наміру постачати зброю жодному з учасників війни в Україні. При цьому він висловив готовність Китаю стати посередником у врегулюванні конфлікту в Україні.

У той же час видання Politico нещодавно написало, що глава Китаю Сі Цзіньпін так і не змінив свою думку щодо війни в Україні. Він досі не готовий вимагати від Москви припинити агресію.

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