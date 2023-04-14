Тихоокеанський флот Росії піднято за тривогою у повному складі, його приводять у вищий ступінь боєготовності в рамках раптової перевірки за наказом міністра оборони Сергія Шойгу. Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.
"Основна мета [раптової перевірки] – нарощування здатності вирішувати завдання з відбиття агресії ймовірного противника", - йдеться в повідомленні.
В ході перевірки вже заплановані ракетні пуски по корабельних ударних групах і наземних об'єктах умовного противника. У навчаннях також задіють дальню авіацію і стратегічні підводні човни.
"В ході перевірки Тихоокеанського флоту необхідно відпрацювати дії з відбиття висадки противника на південні Курильські острови і Сахалін. Флоту потрібно відпрацювати, як не допустити розгортання сил противника в оперативно важливому районі Тихого океану, південній частині Охотського моря", – заявив Шойгу.
Російсько-японська суперечка через Курильські острови
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну японці почали активніше вимагати повернення Курильських островів, які з 1945 року перебувають під контролем Москви. Восени минулого року Україна офіційно визнала їх окупованою частиною Японії.
На початку квітня дружній до Росії Китай теж вперше з часів Мао Цзедуна змінив свою позицію щодо цих островів. Якщо раніше Пекін називав їх частиною Японії, то тепер він зайняв "нейтральну позицію" в цьому питанні.