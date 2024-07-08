Перший винищувач з новою силовою установкою проходить випробування на авіазаводі в місті Іркутськ.

Триває війна в Україні, і з наступного року росіяни розпочнуть серійне виробництво версії винищувача Су-30СМ з новими, більш потужними двигунами.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. "Виграш буде у скоропідйомності, меншому радіусі розвороту, більшому ресурсі двигуна. Серійне виробництво таких машин розпочнеться у 2025 році", – заявив головний конструктор програми Су-30 ОКБ Сухого Олег Панков.

Росіяни прямо не кажуть, про який саме двигун йде мова, але судячи з наведених даних, можна припустити, що йдеться про АЛ-41Ф1. Варто зазначити, що мова фактично йде про ціле сімейство. Так, версія для винищувача "п'ятого покоління" Су-57 отримала назву АЛ-41Ф1, у той час, як варіант для Су-35С четвертого покоління назвали АЛ-41Ф1С.

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Вони відрізняються по своїх характеристиках, втім, обидва двигуни набагато більш потужні за штатний двигун для Су-30СМ – АЛ-31ФП. Якщо тяга (форсажна) останнього складає близько 12 500 кгс, то в АЛ-41Ф1С цей показник дорівнює 14 500 кгс.

І хоча номінально потужність Су-30СМ зросте досить суттєво, це навряд чи позначиться на ситуації в повітрі, адже Україна не перший рік має справу з Су-35С, оснащеним АЛ-41Ф1С і більш сучасною, ніж у базовій версії Су-30СМ, авіонікою.

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Значно більшою за технічні характеристики російських винищувачів для України є проблема використання Москвою нових ракет класу "повітря-повітря".

За даними російських джерел, дальність ракети Р-37М може досягати 300 км (за іншими відомостями - 200 км). Окрім Су-35С та МіГ-31 носіями Р-37М виступають і Су-30СМ2. Тобто мова може йти про відносно "масове" застосування нового виробу.

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