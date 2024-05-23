Ракета класу "повітря – повітря" Р-37М э однією з найбільш далекобійних ракет такого класу в світі.

У відкритий доступ виклали кадри з винищувачем Су-30СМ2 морської авіації РФ, під який підвисили дві ракети "повітря-повітря" середньої дальності Р-77-1 та дві ракети "повітря-повітря" великої дальності Р-37М. На це звернуло увагу видання Defense Express.

Наскільки можна судити, це перші кадри, які підтверджують можливість застосування Р-37М з літаків сімейства Су-30. Раніше з цими ракетами можна було бачити лише МіГ-31БМ та Су-35С.

Це досить важливий сигнал, який демонструє, що Росія має намір більш активно використовувати Р-37М. Відомо, що ракета може вражати повітряні цілі на дальності близько 200 км (деякі джерела кажуть про 300 км).

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Як би там не було, це суттєво більше за дальність ракет AIM-120 AMRAAM, штатними носіями яких виступають літаки F-16. За даними з відкритих джерел, дальність пуску останньої може перевищувати 120-150 км, однак це стосується лише пізніх версій ракети, таких як AIM-120C-7 або AIM-120D.

Немає гарантій, що Україна отримає саме нові версії AMRAAM. Щодо літаків, то відомо, що F-16 з Данії повинні бути у розпорядженні Збройних сил "‎протягом місяців"‎.

Ще більш цікавим є питання про те, скільки Р-37М має Росія. Нажаль, обсяг виробництва цих ракет невідомий, однак фотографій літаків з цим виробом відносно небагато.

Щодо заявленої моделі Су-30, то за даними The Military Balance, на початку 2023-го Росія мала 80 винищувачів Су-30СМ та 19 Су-30СМ2 в строю ВКС РФ, та ще 19 Су-30СМ і чотири Су-30СМ2 в складі морської авіації Військово-морського флоту.

Якщо казати про МіГ-31БМ та Су-35С, то їх росіяни мають близько 100 та 110 одиниць, відповідно. Тому формально парк потенційних носіїв Р-37М у Москви зовсім не малий.

Ракета Р-37М – довідка

Про те, що Росія почала застосовувати проти України Р-37М стало відомо ще у позаминулому році: в одному з пропагандистських роликів росіяни показали кадри зі злетом МіГ-31, під фюзеляжем якого можна було бачити одразу три Р-37М. Відомо, що Р-37 побудували на основі старої радянської Р-33. В процесі модернізації ракета отримала нове позначення – Р-37М.

Швидкість польоту Р-37 складає 6М, а швидкість польоту вражених цілей – до 2500 км/год. Стартова вага ракети дорівнює 600 кг. Ракета має осколково-фугасну бойову частину масою 60 кг.

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