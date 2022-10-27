Повітряно-космічні сили РФ застосовують у війні проти України ракети "повітря-повітря" Р-37М.
Про це пише "Перший мілітарний" з посиланням на відео від міноборони РФ.
У пропагандистському ролику росіяни показали кадри зі злетом надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31. На точках підвісок під фюзеляжем літака можна бачити три ракети Р-37М та дві ракети Р-77-1 під крилами.
Авіаційна ракета Р-37: що відомо
Р-37 ("Стріла") – радянсько-російська ракета класу "повітря-повітря" великої дальності.
На цей час є найбільш далекодіючою керованою ракетою "повітря-повітря" у світі.
Тактико-технічні характеристики
Швидкість польоту: 6М
Швидкість польоту вражаючих цілей, км/год: до 2500
Аеродинамічна схема: нормальна з крилом малого подовження і великою хордою
Центрування: динамічно нестійка
Довжина ракети: 4,20 м (РВВ-БД і Р-37М-4,06 м)
Діаметр фюзеляжу: 0,38 м
Стартова маса: 600 кг
Бойова частина: осколково-фугасна масою 60 кг
Система наведення: інерціальна з радіокорекцією і активним радіолокаційним самонаведенням на кінцевій ділянці траєкторії, головка наведення 9б-1388.
На базі Р-37 розроблена ракета "повітря-повітря" великої дальності Р-37М з призначеним терміном служби в 8 років, яка може застосовуватися з літака Су-35.
У 2020 році модифікація ракети Р-37м була інтегрована в комплекс озброєння винищувача п'ятого покоління Су-57, а також пройшли випробувальні пуски ракети з борту Су-35С.
На початку жовтня у мережі з'явилося нібито перше підтвердження бойового застосування Росією авіаційної ракети Р-37 класу "повітря-повітря".