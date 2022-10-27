Факт застосування таких ракет випадково підтвердили самі росіяни.

Повітряно-космічні сили РФ застосовують у війні проти України ракети "повітря-повітря" Р-37М.

Про це пише "Перший мілітарний" з посиланням на відео від міноборони РФ.

У пропагандистському ролику росіяни показали кадри зі злетом надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31. На точках підвісок під фюзеляжем літака можна бачити три ракети Р-37М та дві ракети Р-77-1 під крилами.

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Авіаційна ракета Р-37: що відомо

Р-37 ("Стріла") – радянсько-російська ракета класу "повітря-повітря" великої дальності.

На цей час є найбільш далекодіючою керованою ракетою "повітря-повітря" у світі.

Тактико-технічні характеристики

Швидкість польоту: 6М

Швидкість польоту вражаючих цілей, км/год: до 2500

Аеродинамічна схема: нормальна з крилом малого подовження і великою хордою

Центрування: динамічно нестійка

Довжина ракети: 4,20 м (РВВ-БД і Р-37М-4,06 м)

Діаметр фюзеляжу: 0,38 м

Стартова маса: 600 кг

Бойова частина: осколково-фугасна масою 60 кг

Система наведення: інерціальна з радіокорекцією і активним радіолокаційним самонаведенням на кінцевій ділянці траєкторії, головка наведення 9б-1388.

На базі Р-37 розроблена ракета "повітря-повітря" великої дальності Р-37М з призначеним терміном служби в 8 років, яка може застосовуватися з літака Су-35.

У 2020 році модифікація ракети Р-37м була інтегрована в комплекс озброєння винищувача п'ятого покоління Су-57, а також пройшли випробувальні пуски ракети з борту Су-35С.

На початку жовтня у мережі з'явилося нібито перше підтвердження бойового застосування Росією авіаційної ракети Р-37 класу "повітря-повітря".

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