Українські війська вивели з ладу щонайменше два озброєні російські наземні безпілотники

Україна і Росія на третьому році війни розгорнули безліч повітряних і морських дронів, але жодна зі сторін не розгорнула масово наземні дрони. Така ситуація може пояснюватися наявністю перешкод на землі.

Видання Forbes пише, що і українці, і росіяни використовують невеликі наземні роботи для поповнення запасів, евакуації поранених і встановлення мін.

Бойове застосування наземних дронів росіянами закінчилося, коли в районі руїн Бахмута вони застосували щонайменше два, а можливо, і набагато більше невеликих гусеничних безпілотних наземних машин із гранатометами. Для роботів усе закінчилося не дуже добре.

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Наприкінці 2020 року аналітики каліфорнійського аналітичного центру RAND розіграли зіткнення між механізованими піхотними ротами армії США та російської армії, після того як американська армія включила озброєних наземних роботів у свою структуру. У грі 11 колісних і гусеничних машин UGV доповнювали чотири американські танки M-1 і 11 бойових машин піхоти типу M-2.

На думку аналітиків, наземні дрони не дуже добре проявили себе в різних наступальних і оборонних сценаріях. Проблема полягала в тому, що роботи управлялися радіозв'язком віддаленим оператором, а це означає, що вони можуть бути відрізані від своїх операторів - або місцевістю, або ворожими перешкодами.

"У базовій грі необхідність підтримувати безперешкодний і незаглушений зв'язок у прямій видимості з БРПЛ накладала значні обмеження на сили США, сповільнюючи темп і ускладнюючи управління просуванням США", - пояснили аналітики. "Зокрема, ефективне використання російськими військами ранцевих глушилок істотно обмежувало можливості американських військ щодо використання РСЗВ".

Роботи часто простоювали, поки їхні оператори намагалися утримати управління, і вступали в бій у нестабільному режимі - і були виведені з ладу вогнем противника.

Дослідне застосування українськими військами засобів радіоелектронної боротьби - затоплення ключових радіоканалів перешкодами, що роблять їх непридатними для операторів безпілотників, - є однією з причин того, що в деяких секторах українці змогли домогтися локальної переваги в повітрі за допомогою безпілотників. Якщо росіяни розширять розгортання озброєних наземних роботів, варто очікувати, що українці у відповідь посилять радіоперешкоди.

Наземні дрони на полі бою - останні новини

Розлогіші безпілотники активно застосовуються на фронті і вони мають велике значення, оскільки є менш вразливими та ефективнішими порівняно з традиційною військовою технікою.

В Україні створюються повітряні, морські, а також наземні безпілотники. Наприклад, створено універсальний наземний дрон "Довбуш", призначений для розмінування і транспортування поранених.

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