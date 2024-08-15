Ним можна керувати на відстані до 2 кілометрів.

У Міністерстві оборони кодифікували та допустили до експлуатації у підрозділах Збройних сил України інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння.

Як повідомляється на офіційному сайті оборонного відомства, це рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я. За допомогою пульта керування оператор із безпечного місця направляє робота до епіцентру загорання. Потік рідини можна регулювати дистанційно.

Робот-пожежник працює на відстані до 2 кілометрів від оператора на відкритій місцевості і до 400 метрів на пересіченій. Зображення з небезпечної ділянки оператор отримує з відеокамери об’єктивного контролю на платформі.

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Як зазначили у МО, наземний роботизований комплекс спочатку розроблявся для потреб цивільних надзвичайно-рятувальних служб, однак машиною зацікавились військові. Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до палаючої техніки, в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.

На вимогу військових ця роботизована платформа отримала посилену ходову частину. Також фахівці збільшили дальність управління і час автономної роботи. Завдяки гусеничному шасі цей робот-пожежник може долати складний рельєф місцевості, переїжджати палаючі уламки, працювати при екстремальних температурах і за допомогою водомета створювати "водну стіну".

Роботи на фронті

Як повідомляв УНІАН, серед роботів, що вже "служать" в українському війські є такі, що допомагають у евакуації поранених з поля бою, у виконанні логістичних завдань, розмінуванні тощо.

Раніше стало відомо, що за 5 місяців цього року фахівці Міноборони допустили до експлуатації у Силах оборони дев'ять наземних роботизованих комплексів українського виробництва.

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