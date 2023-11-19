Будівництво субмарин - річ вкрай дорога, і цим можна пояснити рекордні оборонні бюджети Росії.

Російське кораблебудівне підприємство "Севмаш" в другій половині листопада начебто планує провести спуск на воду атомної субмарини К-564 "Архангельск" проекту 885М "Ясень-М".

Як повідомляє військовий портал Defense Express, про це активно пишуть пропагандистські ЗМІ, але офіційного підтвердження цієї інформації немає. При цьому зазначається, що на даний момент російський ВПК загалом будує п’ять субмарин проекту 885М "Ясень-М".

"На перший погляд, прямого стосунку до війни РФ проти України ця новина не має. Але вона опосередковано пояснює дещо про структуру "оборонних" затрат Росії, що в 2023 році могла перевищити 5,6 трильйона рублів, або ж орієнтовно 62 мільярди доларів за поточним курсом", - зазначає видання.

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За заявленими характеристиками атомні субмарини проекту 885М "Ясень-М" є достатньо потужними підводними кораблями:

водозаміщення – до 8600 тон надводне, до 13 тисяч тонн підводне;

довжина та ширина корпусу – 130 та 13 метрів відповідно;

швидкість ходу та автономість – до 16 вузлів надводна та до 31 вузлів підводна, до 100 діб;

екіпаж – 64 особи;

набір озброєння – 10 торпедних апаратів із боєзапасом 30 торпед, 8 пускових комірок, кожна з яких може вміщати по 4 ракети "Оникс" або по 5 ракет "Калибр", загалом – до 32 ракет "Оникс" чи до 40 ракет "Калибр".

У відкритих джерелах є інформація, що одна така субмарина коштує від 41 мільярда рублів. Але зважаючи на те, як Міноборони РФ верстає кошторис, за яким знищений в Керчі корвет "Аскольд" коштує в 10 раз дешевше, ніж новий Ту-160М, то цей "цінник" субмарини навряд чи можна сміливо вважати дійсним.

Показово, що Росія продовжує витрачати шалені гроші на флот, хоча війна відбувається на суходолі. А це в свою чергу є одним із "пазлів", який пояснює, як у росіян відбувається збільшення їх затрат у військовому секторі.

Втрати російського флоту

Як повідомляв УНІАН, Україна за майже два роки війни змогла завдати непоправної шкоди флоту Російської Федерації в Чорному та Азовському морях. ЗСУ знищили та пошкодили понад 20 російських військових суден.

Серед успішних ударів української армії по російському флоту можна назвати ураження двох малих десантних кораблів класу Серна проекту 11770 в ніч на 10 листопада біля селища Чорноморське в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, знищено новітній корвет Аскольд в Керчі, який ще не встигли прийняти на озброєння Чорноморського флоту РФ.

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