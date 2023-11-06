Зазвичай США не розсекречують пересування своїх підводних човнів з балістичними і керованими ракетами.

США направили на Близький Схід атомний підводний човен слідом за відправленими раніше двома авіаносцями. Про відправку на Близький Схід атомного підводного човна класу Ohio оголосило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

"5 листопада 2023 року підводний човен класу Ohio прибув в зону відповідальності Центрального командування США", – йдеться в повідомленні командування в соцмережі X.

Як зазначає CNN, США не надали ніяких інших подробиць, хоча опубліковано зображення, на якому, судячи з усього, зображений підводний човен в Суецькому каналі Єгипту біля моста через Суецький канал.

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Видання відзначає важливість того факту, що США оголосили, де знаходиться субмарина.

"Визнання США наявності підводних човнів класу "Огайо" неймовірно рідкісне, оскільки вони зазвичай діють майже в повній секретності як частина так званої "ядерної тріади" - атомної зброї Америки, яка також включає балістичні ракети наземного базування і ядерні бомби на борту стратегічних бомбардувальників", - зазначає видання.

У той час як підводні човни класу "Огайо" мають ядерні двигуни і багато з них несуть ядерну зброю, інші несуть тільки крилаті ракети і призначені для розгортання в складі сил спеціальних операцій, тому залишається неясним, чи несе підводний човен, що діє зараз на Близькому Сході, ядерні балістичні ракети, повідомляє CNN.

В останній раз США заявляли, що у них є атомний підводний човен в регіоні, рік тому, коли глава Центрального командування генерал Майкл Курилла публічно проінспектував військовий корабель США "Західна Вірджинія", який знаходився в невідомому місці в морі.

США посилюють присутність у Східному регіоні

Як писав УНІАН, раніше міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити авіаносець USS Gerald R Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та кілька есмінців у Східне Середземномор'я.

Пізніше США оголосили про відправку другої авіаносної групи на чолі з USS Dwight D. Eisenhower. Сукупно до берегів Ізраїлю прибудуть близько півтора десятка американських військових кораблів.

За словами Остіна, рішення було прийнято у відповідь на напади ХАМАС на Ізраїль, це повинно "зміцнити позиції Міністерства оборони США в регіоні для посилення регіональних зусиль зі стримування".

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