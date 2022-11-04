Україна розвиває свою систему протиповітряної оборони, яка включає в себе не тільки ракети, які знищують ці дрони, а й стрілецьку зброю, зенітні комплекси тощо.

Росія майже вичерпала першу партію дронів у кількості близько 300 одиниць, яку отримала від Ірану.

Майже всі БПЛА вже використані окупантами під час ударів по об’єктах інфраструктури, цивільним об’єктам України, розповів під час брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.

"Більшість з них ми навчились нищити, збивати. Відсоток значний, але, на жаль, не 100-відсотковий", - підкреслив він.

За словами Резнікова, за різними даними, Іран зобов’язався передати РФ за контрактами від 1,5 тис. до 2,4 тис. дронів-камікадзе, але це не означає, що окупанти всі їх отримали.

"Зважаючи на те, що Іран постачає ці дрони ще й в інші країни для бойових дій, а зараз в них не все так скажімо спокійно, то ми маємо надію, що не всі зобов’язання іранська сторона виконає стосовно РФ. Плюс ізраїльські колеги (військові – УНІАН) знищили декілька заводів по виробництву цих дронів на території іншої країни, тому я думаю, що цих дронів буде менше", - сказав міністр.

Він додав, що Україна розвиває свою систему протиповітряної оборони, яка включає в себе не тільки ракети, які знищують ці дрони, а й стрілецьку зброю, зенітні комплекси тощо.

Іранські дрони на війні проти України

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. При цьому іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до РФ через треті країни.

У середині жовтня з’явилися повідомлення, що РФ замовила у Ірану ще понад 2 тис. дронів.

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