Російська влада хоче спровокувати хаос в Україні та в усьому демократичному світі, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський закликав "Групу семи" допомогти Україні з "повітряним щитом" і сказав, що, за даними, нашої розвідки РФ замовила в Ірані 2 тисячі 400 дронів "Шахід".

Про це він сказав у своєму виступі на відеоконференції лідерів "Групи семи" та України.

"Росія хоче спровокувати хаос в Україні і в усьому демократичному світі і тому використовує все - від ракетних ударів до захоплення атомної станції, погроз радіаційною катастрофою, від диверсій проти інфраструктури в Європі до свідомої спроби знищити енергооб'єкти України", - зазначив глава держави.

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Він подякував учасникам зустрічі за надану допомогу.

"Але керівник Росії, який зараз знаходиться на завершальному етапі свого правління, все ще має можливість до підвищення ескалації. І ця його можливість є загрозою для усіх нас", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії території України, можна "застосувати формулу миру так, щоб у держави-терориста не залишилося жодного шансу".

"Перший пункт - оборонна підтримка. Повітряний щит для України. Це частина гарантій безпеки, які є елементом нашої формули миру. Коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору - ракетні удари - перестануть працювати", - підкреслив глава держави.

Президент подякував усім, хто допоміг Україні вже зараз забезпечити свою систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. "Але! Одних тільки "Шахідів" Росія замовила в Ірані 2 тисячі 400 - за даними нашої розвідки", - додав він.

РФ використовує проти України іранські безпілотники - важливі новини

У середині серпня стало відомо, що РФ купила в іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Вже 13 вересня повідомлялося, що в Харківській області захисники України збили іранський дрон Shahed.

23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6. 5 жовтня стало відомо, що цей безпілотний літальний апарат вже почали використовувати наші захисники.

Іран стверджує, що не продавав дрони РФ.

10 та 11 жовтня російські загарбники масовано атакували Україну, зокрема, іранськими дронами-камікадзе. 10 числа вороги спрямували дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру Дніпропетровської області, а 11-го - у Вінницькій області атакували ними теплоелектростанцію.

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