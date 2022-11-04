Ймовірно, Іран звертався до Росії за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів і у виготовленні ядерного палива.

У США вважають, що Іран хоче, щоб Росія допомогла підтримати його ядерну програму в разі, якщо довгострокову ядерну угоду зі світовими державами не буде реалізовано.

Як пише CNN з посиланням на джерела, на думку представників американської розвідки, Іран звертався до Росії за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів і у виготовленні ядерного палива. Паливо може допомогти Ірану запустити його ядерні реактори і потенційно наблизити країну до створення ядерної зброї.

Джерела CNN наголосили, що те, чи погодився Кремль, який публічно виступає проти отримання Іраном ядерної зброї, надати таку допомогу, залишається неясним.

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Також джерела CNN зауважують, що Іран побоюється, що нова ядерна угода не буде укладена або триватиме не довго. Іран домагався від США гарантій, що адміністрація не відмовиться від угоди, але Америка не дала таких обіцянок.

Побічна угода з Росією дозволила б Ірану швидко відновити свою ядерну програму в разі потреби. Але сам факт таких спроб Ірану підриває перспективу нової угоди.

"Очевидно, що побічні угоди між Росією, які докорінно підірвали б структуру угоди 2015 року, будуть викликати серйозну заклопотаність і ще більше зменшать можливість повернення до угоди", – сказав високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Будь-яка таємна допомога Ірану, яка б сприяла зусиллям Ірану з виробництва ядерної зброї, також ознаменувала б зміну позиції Росії, яка брала участь у переговорах щодо блокування іранської ядерної програми країни. Влада США приділяє особливу увагу розкриттю можливої таємної домовленості між країнами.

"Як ми вже говорили, СВПД (спільний всеосяжний план дій, ядерна угода з Іраном – УНІАН) не стоїть на порядку денному. Ми працюємо з партнерами, щоб викрити зв'язки між Іраном і Росією, які зростають, і притягнути їх до відповідальності. Ми будемо протистояти будь-якій співпраці, яка суперечила б нашим цілям в області нерозповсюдження [ядерної зброї]", – заявила представниця Ради національної безпеки Едрієнн Уотсон.

Росія використовує іранську зброю: що варто знати

Напередодні стало відомо, що Іран, який раніше надав росіянам дрони-камікадзе для атак по містах України, погодився передати Росії балістичні ракети і ще більше безпілотників.

До 26 жовтня РФ використала близько 400 іранських дронів проти населення України. Більше 300 дронів-камікадзе іранського походження були збиті.

Дані розвідки Ізраїлю також підтверджують застосування Росією іранських дронів. Крім того, Ізраїль, ймовірно, завдав авіаударів по околицях столиці Сирії, де могли виробляти іранські дрони.

У США вважають, що Іран, ймовірно, в обмін на дрони отримує від російської сторони консультації щодо придушення протестів.

Іран все ще продовжує заперечувати свою причетність до передачі Росії цього озброєння, хоча вже відомі і шляхи його передачі.

В кінці жовтня Україна висунула Ірану вимогу про припинення поставок зброї Росії.

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