При цьому окупантам, ймовірно, довелося "пожертвувати" ракетою "Ярс" для досягнення цієї мети.

Росія має можливість виробляти до 300 ракет "Орешник" на рік - це 25 одиниць на місяць, за оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ракети цього класу є першими у своєму роді, розробленими в Росії з 1980-х років, і поєднують у собі дальність польоту до 4000 км і здатність нести кілька боєголовок із незалежним наведенням на ціль, пише Military Watch Magazine із посиланням на дані ГУР МО.

Після першого бойового застосування Росією балістичної ракети середньої дальності "Орешник" 21 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані розвідки про можливості російської промисловості з виробництва нової системи озброєння.

Повідомляється, що здатність цієї ракети розміщувати як ядерні, так і звичайні боєголовки та вражати до шести цілей робить її "вельми цінним засобом ураження", зокрема, сил Західного блоку в усій Європі, а також у глибині Тихого океану та Арктики.

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Крім того, очікується, що значна "асиметрична" цінність "Орешника", як засобу протидії набагато більшим силам НАТО, призведе до того, що Росія розгорне її у великій кількості. Експерти підкреслюють, що існує ймовірність того, що збільшення виробництва цієї ракети може відбутися виключно за рахунок скорочення виробництва балістичних ракет міжконтинентальної дальності, зокрема РС-24 "Ярс". Хоча у 2010-х роках виробництво системи "Ярс" становило в середньому 22 ракети на рік, що робить досягнення виробництва 300 ракет "Ліщина" значною зміною.

Ракета "Орешник" - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що нібито приліт українського БПЛА по російському полігону "Капустін Яр", звідки було запущено ракету "Орешник", є російською вигадкою.

"Це шум інформаційний такий, це піна", - пояснив експерт.

Крім того, Росія може підписати з Білоруссю договір про гарантії безпеки, який передбачатиме, зокрема, розміщення нової ракети "Орешник" на території сусідньої держави.

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