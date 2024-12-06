Про передачу Білорусі такої зброї попросив сам диктатор Олександр Лукашенко.

Російська Федерація та Білорусь можуть підписати договір про гарантії безпеки, який начебто передбачає залучення ядерної зброї. Також російський диктатор Володимир Путін заявив про можливість розміщення нової ракети "Орєшнік" на території сусідньої держави. Про це він сказав під час засідання вищої держради так званої "союзної держави".

Президент РФ наголосив, що новий договір, який збираються підписати країни, "визначає взаємні союзницькі зобов'язання щодо забезпечення оборони, захисту суверенітету, незалежності та конституційного ладу РФ та Білорусі, цілісності та недоторканності територій та зовнішнього кордону союзної держави".

"Причому із залученням усіх наявних сил і засобів. Йдеться, зокрема, і про російську тактичну ядерну зброю, розташовану, за пропозицією президента Білорусі (диктатора Олександра Лукашенка - ред.), на території Республіки Білорусь", - сказав Путін.

За словами глави Кремля, завдяки такій угоді країни начебто мають намір забезпечити надійний захист безпеки Росії та Білорусі.

За інформацією російських ЗМІ, президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив у Путіна розмістити ракету "Орєшнік" на території його країни.

"Лукашенко вважає, що в разі рішення керівництва РФ про розміщення "Орєшніка" в Білорусі можливі її цілі мають визначатися Мінськом", - зазначили у російському пропагандистському медіа "ТАСС".

Водночас Путін назвав можливим розміщення "Орєшніка" в Білорусі.

""Орєшнік" можна буде розмістити в Білорусі в другій половині 2025 року в міру нарощування його випуску", - сказав диктатор.

За словами президента РФ, чим менше дальність цієї ракети, тим більша потужність бойової частини.

Ракета "Орєшнік" - що відомо

Раніше видання Telegraph написало, що США є беззахисними перед російською гіперзвуковою ракетою "Орєшнік". У виданні наголосили, що це фактично міжконтинентальна балістична ракета, яка маскується під балістичну ракету середньої дальності, тому несе багато загрози.

Водночас авіаексперт Валерій Романенко вважає, що Росія може запустити ракету в серійне виробництво, але для цього потрібен деякий час. За його словами, наразі кожна така ракета випускається як індивідуальний виріб.

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