Росія, ймовірно, зможе наростити виробництво артилерійських боєприпасів до 2 млн на рік. Втім, навіть ця кількість не відповідає реальним потребам окупантів на фронті.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного західного чиновника. За даними джерела, за рік Росія витратила в Україні від 10 до 11 млн снарядів.
"У них доволі скрутне становище. Бо якщо ви витратили 10 мільйонів снарядів минулого року, і перебуваєте в центрі бою, а можете виробляти лише 1-2 мільйони боєприпасів на рік, то я не думаю, що це дуже сильна позиція", - зауважив чиновник.
РФ також може наростити випуск танків до 200 одиниць на рік. Однак, цього замало для ведення активних бойових дій, особливо з огляду на втрати.
"Коли ви втратили 2000 танків, то вам треба десятиліття, щоб досягти тої кількості, з якої ви почали", - заявив чиновник.
Чиновник сказав, що російська економіка відчуває напругу, оскільки Москва перенаправляє ресурси в Україну, збільшуючи витрати на оборону та скорочуючи "витрати на все інше".
"Тоді це створює ризик соціальних заворушень на нестабільному політичному тлі", - сказав чиновник.
Снарядний голод в російській армії.
Як повідомляв УНІАН, раніше начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що кількість снарядів, які у цій зоні за добу використовують російські окупанти, унаслідок ударів по логістиці ворога значно зменшилася.
Вона пояснила, що якщо раніше ворог за добу міг використати 400-500 снарядів, то зараз це вже до 300 снарядів.
Удари ЗСУ призводять до снарядного голоду в окупантів і зменшують кількість обстрілів на фронті. Втім, у Росії все ще достатньо ресурсів для ведення бойових дій.