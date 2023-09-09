Росіянам не вистачає снарядів. адже вони використовують на фронті у кілька разів більше, ніж можуть виготовляти.

Росія, ймовірно, зможе наростити виробництво артилерійських боєприпасів до 2 млн на рік. Втім, навіть ця кількість не відповідає реальним потребам окупантів на фронті.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного західного чиновника. За даними джерела, за рік Росія витратила в Україні від 10 до 11 млн снарядів.

"У них доволі скрутне становище. Бо якщо ви витратили 10 мільйонів снарядів минулого року, і перебуваєте в центрі бою, а можете виробляти лише 1-2 мільйони боєприпасів на рік, то я не думаю, що це дуже сильна позиція", - зауважив чиновник.

РФ також може наростити випуск танків до 200 одиниць на рік. Однак, цього замало для ведення активних бойових дій, особливо з огляду на втрати.

"Коли ви втратили 2000 танків, то вам треба десятиліття, щоб досягти тої кількості, з якої ви почали", - заявив чиновник.

Чиновник сказав, що російська економіка відчуває напругу, оскільки Москва перенаправляє ресурси в Україну, збільшуючи витрати на оборону та скорочуючи "витрати на все інше".

"Тоді це створює ризик соціальних заворушень на нестабільному політичному тлі", - сказав чиновник.

Снарядний голод в російській армії.

Як повідомляв УНІАН, раніше начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що кількість снарядів, які у цій зоні за добу використовують російські окупанти, унаслідок ударів по логістиці ворога значно зменшилася.

Вона пояснила, що якщо раніше ворог за добу міг використати 400-500 снарядів, то зараз це вже до 300 снарядів.

Удари ЗСУ призводять до снарядного голоду в окупантів і зменшують кількість обстрілів на фронті. Втім, у Росії все ще достатньо ресурсів для ведення бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: