Якщо раніше російські загарбники за добу могли використати 400-500 снарядів, то зараз цей показник становить до 300 снарядів.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зауважує, що кількість снарядів, які у цій зоні за добу використовують російські окупанти, унаслідок ударів по логістиці ворога значно зменшилася.

В ефірі телемарафону вона зазначила, що Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, і в їхній зоні відповідальності вона досить потужна.

"Зараз характерною особливістю є те, що ворог намагається тримати кількість обстрілів правобережжя і протилежного берега Дніпро-Бузького лиману на позначці 70. Але кількість снарядів значно зменшилася", - зауважила Гуменюк.

Вона пояснила, що якщо раніше ворог за добу міг використати 400-500 снарядів, то зараз це вже до 300 снарядів.

"Це означає, що все ж таки удар по логістиці і по забезпеченню ворога досить результативний. І ми продовжуємо цю роботу", - сказала речниця.

Гуменюк зауважила, що на лівому березі, - там, де зосереджені сили ворога, - вони відпрацьовують поки що дистанційно по позиціях важкої артилерії.

"І дві потужні гармати було знищено за минулу добу. Знову човен з диверсійно-розвідувальною групою пішов наздоганяти "Москву", - розповіла вона і додала, що також за минулу добу було знищено два спостережних, один командно-спостережний пункт та один пункт управління.

Так, загалом за минулу добу на південному напрямку було знищено 55 російських окупантів.

Ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, раніше Гуменюк зазначала, що окупанти підтягують резерви на Запорізький напрямок для поповнення втрат, а також маневрують наявними у Херсонській області, щоб підтримувати видимість присутності.

За її словами, на Херсонщині Сили оборони продовжують зачищати від загарбників смугу уздовж лівого берега Дніпра. Водночас ворог не припиняє обстріли правобережжя.

Гуменюк наголосила, що загарбники відчувають снарядний голод, але намагаються викручуватися з цієї ситуації, перетягувати і маневрувати силами та резервами.

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