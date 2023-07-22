Також вони активно знищують логістику ворога.

Збройні сили України продовжують завдавати удари в тилу окупантів. Завдяки цьому російські військові вже відчувають снарядний голод і зменшують кількість обстрілів на фронті.

"Ми починали з вами розмову про "бавовну". Це такий спосіб впливу на логістику ворога в глибоких тилах і він продовжується... Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Поки ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони - це не лише рух по лінії фронту, це і рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій", - сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, те, що росіяни раніше називали "хлопками", тепер стало "гучними оплесками", тоді як Збройні сили України наближаються. Гуменюк додала, що логістика противника також потерпає. Як в транспортному сенсі, так і в тому, що привезено і не може бути застосовано.

Відео дня

"Ми працюємо в контрбатарейному режимі, сягаючи тих глибин тилу ворога, де він зосереджує боєприпаси. Це відбивається на кількості ворожих обстрілів", - додала речниця.

Як вона пояснила, за минулу добу обстрілів було 69, а "до 90 вони не дотягують".

"Це означає, що певний снарядний голод у них вже є. Вони відчули, що знищені склади боєприпасів, які ми відпрацювали дистанційно, вже відбиваються на кількості боєприпасів", - підсумувала Гуменюк.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомив Генштаб у зведенні, українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по ворогу, було знищено 11 ворожих розвідувальних БПЛА та артилерію.

Також ЗСУ сьогодні вранці нанесли ураження по військових складах РФ та нафтобазі в Октябрському у Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму.

У Міністерстві оборони України заявляють, що на всьому фронті військова ініціатива тепер на стороні України.

Вас також можуть зацікавити новини: