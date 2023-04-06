Атаки біля Бахмута зменшились, цьому є кілька можливих пояснень.

Російські окупанти могли перекинути на Бахмутський напрямок термобаричну вогневу систему "Сонцепік", повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на геолоковані відео на вказаній ділянці фронту.

Наявність "Солнцепіка" біля Бахмуту може свідчити про перебування там десантників, припустили в ISW.

Своєю чергою, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Радіо Свобода зауважив, що застосування цієї системи у боях за Бахмут ще не верифіковано Збройними силами.

Відео дня

"За цю добу "Солнцепек" ще не верифіковано, хоча це не новина, бо ворог з початку війни використовував свої термобаричні системи і ми знаємо їх ефект і знаємо, як вберегтись і як знищувати. Не одна установка цих систем була вже знищена протягом війни", – сказав Череватий.

Череватий підтвердив припущення аналітиків ISW, що РФ перекинула до Бахмута десантників. "Вагнерівці" вже підсилюються регулярними підрозділами ворога, повітряно-десантними підрозділами, мотострілецькими та артилерійськими. Тактику вони не змінили – діють малими тактичними групами, поки що угрупування "Вагнера" залишається головною атакуючою силою і в міській забудові особливо її не зміниш. Це тактика малих тактичних груп і вона характерна була для "Вагнера" і на полі бою, і тим більш у самій міській забудові", - пояснив він.

За його словами, атаки біля Бахмута зменшились: раніше за добу було від 35 до 55 бойових зіткнень, а зараз від 17 до 25. Причинами цього можуть бути, як і погодні умови, так і перегрупування військ.

Що таке "Сонцепік" - характеристики

ТОС-1 - це фактично РСЗВ, що знищує цілі з допомогою високої температури. Для "Сонцепіків" використовуються 220 мм снаряди максимальною дальністю до 10 км.

Знищені "Сонцепіки" на війні в Україні - що відомо

Варто зауважити, що російські ТВС неодноразово ставали цілями українських ударів. Такі атаки майже завжди супроводжуються детонацією самих снарядів в системі, збільшуючи радіус ураження вогнем, що добре видно на цьому відео роботи 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.

4 лютого Генштаб прозвітував про "ліквідацію" ще однієї одиниці цієї важкої вогнеметної системи, якою особливо пишаються окупанти.

Понад те, є свідчення застосування захопленого "Сонцепьоку" по самих росіянах.

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