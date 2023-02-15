З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 139 770 окупантів.

Українські захисники точним ударом знищили ще одну установку важкої вогнеметної системи "Сонцепьок" окупантів з некерованими реактивними снарядами 220-мм. Відео роботи 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців опублікували Сухопутні сили ЗСУ у своїх соцмережах.

На кадрах видно, що удар ЗСУ спричинив детонацію установки, що пояснює великий спалах і подальший "салют" на місці встановленого окупантами озброєння. І вже "Сонцепьок" продовжив роботу українських сил зі знищення російських позицій – снаряди системи накрили своїм вогнем прилеглу територію.

Це не перше знищення "Сонцепьоку" на фронті. 4 лютого Генштаб прозвітував про "ліквідацію" ще однієї одиниці цієї важкої вогнеметної системи, якою особливо пишаються окупанти.

Відео дня

Понад те, є свідчення застосування захопленого "Сонцепьоку" по самих росіянах.

Війна новини – втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 139 770 окупантів; ще +690 тіл мертвих загарбників - протягом минулої доби.

В ЗСУ у коментарі Politico підтвердили розгром 155-ї бригади морпіхів РФ на Вугледарському напрямку під час нового невдалого наступу. За словами військових, щодня на цій ділянці фронту росіяни втрачали до 300 своїх військових.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, є дві причини таких втрат окупантів. Зокрема, йдеться про втрати серед частково мобілізованих окупантів, якими доукомплектовують розбиті підрозділи кадрових військовослужбовців. Іншою причиною втрат живої сили противника є дефіцит техніки.

Напередодні артилеристи показали унікальні кадри удару по командному пункту росіян - ЗСУ змусили загарбників буквально тікати, залишаючи поранених, на крадених мотоциклах.

А 72-та ОМБр імені Чорних Запорожців показала цікаві кадри удару по танках противника. Одному окупанту, який буквально за кілька секунд до наступного удару вибіг зі свого танка, пощастило "так собі". Він легенько підсмажився.

Підтверджено ліквідацію на війні в Україні російського чемпіона з карате.

Також українськими воїнами "зажмурені" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

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