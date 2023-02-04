Крім того, знищено чотири російських безпілотники.

Минулої доби українська авіація та артилерія потужно відпрацювали по російських окупантах. Знищено кілька БпЛА та розгромлено райони зосередження особового складу загарбників.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БпЛА противника типу "Орлан-10".

Наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему "Cолнцепек", якою особливо пишаються окупанти.

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Війна в Україні: головні новини

Російські окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському, зазнає великих втрат. Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 129 тисяч 870 осіб.

Як повідомляє The New York Times із посиланням на американських і західних офіційних осіб, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тисяч. Особливо великі втрати окупаційна армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар. Російські аналітики не вважають, що людські жертви стануть стримувальним фактором для військових цілей Путіна.

Ситуація на фронті залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку. Вчора у відеозверненні президент Зеленський подякував усім захисникам, які витримують жорсткий тиск окупантів, які чітко і повно виконують завдання із захисту наших позицій. І які навіть у таких тяжких умовах, які на передовій зараз, дають Україні хороші новини.

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