Російський "‎Визир"‎ нібито здатен працювати під керівництвом штучного інтелекту.

Триває війна в Україні, і РФ розпочала серійне виробництво свого першого важкого морського дрона, який отримав назву "‎Визир"‎.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Довжина дрона становить 7 м, а ширина - 2,5 м. "Визир" може розвивати швидкість до 45 км/год, а його дальність дії сягає 270 миль (близько 500 км).

Дрон нібито може діяти без контролю з боку оператора - тобто лише із залученням штучного інтелекту й спеціальної програми. "Визир"‎ можна використовувати для розвідки та доставки вантажів. Також повідомляється, що дрон може отримати керовану зброю.

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"Ми маємо значну швидкісну перевагу перед іноземними аналогами. Також є можливість роботи зі стрілецькою зброєю на базі електростабілізованої платформи", - стверджує керуючий директор холдингу KMZ (розробник дрона) Михайло Даниленко. Він також запевняв, що компанія нібито може виготовляти на рік "багато сотень" таких безпілотників.

Нові морські дрони - що відомо

Є підстави вважати, що РФ суттєво відстає від України у розробці безпілотних катерів, адже українці не тільки активно покращують добре відомі дрони Sea Baby та MAGURA V5, але й створюють принципово нові зразки. Так, у цьому році було представлено транспортний безпілотник Stalker.

До недавнього часу російські розробки в цьому напрямку виглядали доволі архаїчно, через що їх навіть порівнювали з аналогічними виробами єменських хуситів. Один з таких катерів отримав назву "Мурена-300С". Маса його бойової частини складає 500 кг.

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