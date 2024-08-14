Росіяни зібрали свій "Мурена-300С" у буквальному сенсі із того, що було.

На виставці "Армия-2024" відбулася презентація нового російського катера-камікадзе "Мурена-300С". На це звернув увагу портал Defense Express.

Повідомляється, що він має дальність до 500 км та швидкість ходу до 45 вузлів. Маса бойової частини складає 500 кг. Інші важливі параметри розробники не розкривають.

Наявні дані говорять на користь того, що росіяни створили цей дрон для операцій в прибережній зоні. Велике питання у спеціалістів викликає надійність конструкції. Мова, зокрема, про причіпний мотор, який відсилає скоріше до аналогічних виробів єменських хуситів.

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Загалом звертає на себе увагу низька якість збірки "Мурена-300С": можливо, це пов’язано з тим, що його створили у стислі терміни. Зовні катер навіть можна переплутати з чудернацькими виробами латиноамериканських наркокартелів.

Серед найбільш цікавих рішень – елемент, що є схожим на "тарілку" від Starlink. Можливо, це приймальний пристрій іншої системи, стилізований під систему від SpaceX.

Безпілотні катери України

Раніше в Україні представили новітній морський дрон, який отримав назву Stalker 5.0. Його можна використовувати для розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річкових прикордонних районах.

Також, нагадаємо, що Україна почала встановлювати на безекіпажні катери старі радянські авіаційні ракети малої дальності класу "повітря-повітря" Р-73. Це означає новий рівень загрози для російської авіації, яка намагається нищити ці БЕКи.

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