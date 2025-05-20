БТ-3Ф може транспортувати 12 десантників у повному спорядженні та має дистанційно-керований бойовий модуль.

Плаваючий бронетранспортер БТ-3Ф вийшов на етап державних випробувань. Про це повідомляє російська державна корпорація "‎Ростех"‎.

"‎Техніка має підтвердити задані тактико-технічні характеристики на суходолі та у воді в різних кліматичних зонах, а також пройти стрільбові випробування з місця, на ходу і на плаву"‎, – йдеться у заяві росіян.

БТ-3Ф може транспортувати підрозділи, а також здійснювати вогневу підтримку десанту, який спішився.

Бронетранспортер створили на базі радянської БМП-3. Машини мають високий рівень уніфікації за основними вузлами та агрегатами.

Як пише український портал Defense Express, першу презентацію БТ-3Ф провели в 2010 році, однак з того часу бронетранспортер "завис" в статусі дослідного зразка.

За словами самих росіян, БТ-3Ф може транспортувати 12 десантників у повному спорядженні. Бронетранспортер отримав дистанційно-керований бойовий модуль з кулеметом і автоматичним гранатометом. Також він має тягово-зчіпний пристрій для буксирування причепів.

У відкритому доступі можна знайти такі характеристики бронетранспортера: маса – 18,9 тон, швидкість руху – до 70 км/год (по шосе), озброєння – 12,7 мм кулемет "Корд".

Російська бронетехніка – останні новини

Нагадаємо, на параді до 9 травня на Червоній площі росіяни серед іншого продемонстрували танки Т-90М "Прорив", Т-72Б3М та Т-80БВМ. Як було заявлено, після параду їх дооснастять комплектами додаткового захисту та направлять у війська для участі у російсько-українській війні.

Зазначимо, що на думку фахівців, у минулому році "Уралвагонзавод" міг передати російській армії близько 200 танків Т-72Б і Т-72Б1, які модернізували до стандарту Т-72Б3. Крім того, збройні сили РФ могли отримати до 80 танків Т-90М нового виробництва.

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