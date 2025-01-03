Найбільшим підприємством російської бронетанкової галузі є "Уралвагонзавод".

У 2024 році "Уралвагонзавод" міг передати військам РФ близько 200 танків Т-72Б і Т-72Б1, модернізованих до стандарту Т-72Б3.

Крім того, російській армії могли передати приблизно 60-80 танків Т-90М нового виробництва, а також певну кількість бойових машин підтримки танків, повідомляє Defence24. Цієї кількості явно недостатньо, щоб покрити втрати російських сил за час повномасштабної війни, які дехто зі спеціалістів оцінює у приблизно 3700 танків.

Варто сказати, що ця цифра включає не тільки знищенні, але й також пошкоджені та захоплені машини. Кількість знищених російських танків оцінюють у приблизно 2600 одиниць.

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Defence24 зазначає, що у Москви закінчуються стратегічні запаси деяких типів бойових машин, які вироблялись в Радянському Союзі. В першу чергу, мова йде про танки сімейства Т-80, запаси яких "в основному вичерпані".

Також зменшується кількість танків Т-72. Це означає, що з часом виникне дефіцит машин, придатних для ремонту і Росії доведеться розраховувати лише на поточне виробництво, яке не відповідає її потребам.

Спеціалісти нагадують, що на даний момент "Уралвагонзавод" є єдиним російським підприємством, яке виробляє танки "з нуля". Інші здатні проводити лише ремонт та модернізацію такої техніки.

Підсумки року для російського ОПК

Раніше стало відомо, що в 2024 році Повітряно-космічним силам РФ передали щонайменше 10 фронтових бомбардувальників Су-34.

Винищувачів "п’ятого покоління" Су-57 було передано близько 6 одиниць. Приблизно стільки ж передали винищувачів четвертого покоління Су-35С.

Про передачу чергової партії російських бойових літаків повідомлялось у грудні. На представлених кадрах можна було побачити принаймні один винищувач Су-57 і один фронтовий бомбардувальник Су-34.

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