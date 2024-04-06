Дрон створений на базі рятувального човна і протикорабельної ракети.

Росіяни ймовірно створили власний морський дрон на базі рятувального катера та протикорабельної ракети. Таких висновків дійшли експерти зі зброї, вивчаючи відео цього дрона.

Як пише румунське видання Adevarul, в середу берегова охорона Румунії помітила в морі поблизу міста Тузла перекинутий човен без екіпажу, який згодом ідентифікували як морський безпілотник невідомого типу. Румунські експерти припустили, що це загублений український безпілотник, зроблений зі старого рятувального човна, однак румунська влада це припущення не підтвердила, а сам безпілотник незабаром знищили на полігоні як небезпечний предмет.

Російський "Центр анализа стратегий и технологий" на своєму неофіційному ресурсі bmpd повідомив, що на катері було встановлено термінал Starlink для підтримки зв’язку з оператором, а бойова частина була представлена боєголовкою від радянської протикорабельної ракети 1960-х років П-15.

Український військово-аналітичний портал Defense Express вважає, що знайдений румунами дрон, потенційно є дуже небезпечним.

"П-15 у базовій версії мала бойову частину масою 480 кілограмів із фугасно-кумулятивним спорядженням, П-15М "Термит" - бойову частину масою 513 кілограмів із аналогічним спорядженням", – зазначає видання.

Також видання зауважує, що в чорноморському регіоні тільки дві держави досі можуть мати ракети П-15 на зберіганні чи в строю – РФ і та ж таки Румунія, яка і виловила невідомий апарат.

Росія створює власний морський безпілотник

Як писав УНІАН, Росія теж намагається створити власні морські дрони, копіюючи український досвід. Цю інформацію зокрема підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Так, у них є розробки. Але… Вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, всі інші випадки невдалі у них були. З технічних причин", – розповів керівник військової розвідки.

Вас також можуть зацікавити новини: