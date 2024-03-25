Завдяки морським дронам Magura V5 було знищено кілька кораблів противника.

Україна без повноцінного флоту змогла змусити кораблі Чорноморського флоту РФ тікати з тимчасово окупованого Криму. Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький у документальному проєкті "ГУР. Битва за море. Всі дороги ведуть до Криму".

Завдяки морським дронам Magura V5 було знищено розвідувальний корабель "Іван Хурс", десантні судна "Акула" і "Серна", ракетний корабель "Івановець". Крім того, вони відправили на дно великий десантний корабель "Цезар Куніков" і патрульний корабель "Сергій Котов".

Скібіцький зазначив, що українські дрони з кожним разом стають потужнішими і точнішими.

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"Україна після того, що сталося в лютому 22-го року, без потужного флоту змусила бойові кораблі ЧФ рф тікати з території Криму", – сказав він.

Водночас Андрій Юсов заявив, що російські моряки бояться і не хочуть виходити в море.

"Вони розуміють, що кожен вихід навіть озброєного і готового корабля... "Івановець" був на чергуванні, він був готовий до відбиття лобових атак. Проте, скажімо так, зайшли як у суху землю", – додав він.

Удари по кораблях РФ

Станом на початок березня 2024 року українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ. Такі дані озвучував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

24 березня в окупованому Криму знову було неспокійно. Уночі там були уражені великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", повідомили у СтратКомі ЗСУ. Також було уражено центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Пізніше стало відомо, що уражені могли бути не два кораблі, а три. Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що постраждати міг також розвідувальний корабель "Іван Хурс".

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