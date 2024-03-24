Росіянам лише раз вдалося застосувати свою розробку.

Росія теж намагається створити власні морські дрони, копіюючи український досвід. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Так, у них є розробки. Але… Вони якось спробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, всі інші випадки невдалі у них були. З технічних причин", – розповів керівник військової розвідки.

Буданов також зауважив, що завдяки зокрема морським дронам Україна змогла домогтися того, аби російські кораблі припинили заходити у північно-західну частину Чорного моря. Росіян тут не бачили вже майже два роки.

Атаки українських морських дронів: останні новини

Як писав УНІАН, з часів Другої світової війни жодна держава світу не зазнавала такої нищівної поразки на морі, як це відбулося з Чорноморським флотом Російської Федерації в останні два роки. Важливу роль у цьому зіграли морські дрони українських Сил оборони, які діють за тактикою "вовчої зграї".

Останньою на сьогодні успішною атакою українських морських дронів стало потоплення російського патрульного корабля "Сергей Котов" поблизу окупованої Керчі 5 березня. Цікавою тут є та обставина, що одним з головних завдань "Котова" якраз була протидія українським морським дронам.

Вас також можуть зацікавити новини: