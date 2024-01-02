За минулий рік російський ВПК скоротив темпи виробництва по Су-34М та по Су-57, і це можна пояснити зокрема впливом санкційного режиму від Заходу.

За 2023 рік росіяни отримали 28 нових бойових та військових літаків, що не надто краще за результат 2022 року, та значно менше планової цифри на минулий рік.

Польські аналітики з Defence24 виходять із того, що при кожній новій заявленій передачі літаків для "ВКС РФ" в кожній з партій було не більше двох "бортів". Відповідно, їм вдалось нарахувати, що за минулий рік російські військові отримали 24 бойові літаки та чотири навчально бойові. Якщо деталізувати за типами, то картина загалом за 2023 рік виглядатиме так: шість літаків Су-34М; 10 літаків Су-35С; чотири Су-57; чотири Су-30СМ; чотири навчально-бойові Як-130.

При цьому, як відзначають аналітики Defence24, можна навіть спостерігати коливання за темпами виробництва тих чи інших літаків для "ВКС РФ" у 2023 році. Бо якщо пригадувати результати за 2022 рік, то там були наступні цифри по виконаним поставкам: 10 літаків Су-34М; сім Су-35С; шість Су-57; чотири Су-30СМ; два навчально-бойові Як-130.

Відео дня

Загалом – 27 бойових літаків та два навчально-бойові.

Виходить, що за минулий рік російський ВПК скоротив темпи виробництва по Су-34М та по Су-57, і це можна пояснити зокрема впливом санкційного режиму від Заходу.

Виробництво літаків в РФ - деталі

Російська Федерація визнала, що її літаки-винищувачі Су-35С та МиГ-31БМ без літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 в повітрі "не бачать" нічого. Про це пише видання Defense Express.

Там зазначають, що російські пропагандистські ЗМІ опублікували матеріал, присвячений літакам радіолокаційного дозору А-50 в строю "ВКС РФ", зокрема під час війни проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: