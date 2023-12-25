Росія щорічно виробляє лише кілька нових таких винищувачів-бомбардувальників.

Протягом трьох днів ЗСУ збили чотири російські Су-34, які вважаються найкращими винищувачами-бомбардувальниками ВПС РФ. Це єдиний тип літаків у російському арсеналі, які можуть виявляти і атакувати цілі в найкоротші терміни, що обумовлено наявністю певної комбінації датчиків, авіоніки і "розумного" озброєння, пише Forbes.

Журналісти зазначають, що незрозуміло, як українцям вдалось збити літаки, але нещодавно Німеччина поставила Україні зенітно-ракетну батарею Patriot, вже третю за рахунком. І ситуація для росіян може ще більш погіршитись, тому що ВПС України найближчим часом отримають винищувачі F-16.

За даними ЗМІ, довоєнний флот РФ налічував біля 150 Су-34. Якщо враховувати недавно збиті літаки, то Україна вже знищила 25 або 26 таких винищувачів-бомбардувальників.

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У дослідженні Королівського інституту від листопада 2022 року, яке цитують журналісти, йшлося, що військово-повітряні сили РФ "майже напевно прагнуть мінімізувати подальші втрати цих дорогих і складних літаків".

"На момент виходу вказаної публікації росіяни втратили лише 17 Су-34. Тепер, коли вони втратили 26 літаків вартістю 50 мільйонів доларів – майже п'яту частину авіапарку – занепокоєння росіян, безсумнівно, значно посилилося", – пише видання.

Після того, як українці збили три винищувачі, російські ВПС припинили бомбардувальні нальоти на Дніпровський плацдарм.

"Новосибірський авіаційний завод ім. Чкалова щорічно виробляє лише кілька нових Су-34. Москва не може витримати поточний рівень втрат, не кажучи вже про потенційно вищий рівень втрат, коли нові українські F-16 приєднаються до бойових дій в найближчі тижні", – йдеться у статті.

Також зазначається, що ракета Patriot PAC-2 має дальність польоту до ста миль. Батарея, розташована далеко за лінією фронту в Херсоні, легко може влучити в російський літак у найвіддаленішій точці вильоту.

Збиття російських військових літаків

Протягом 22-24 грудня сили ППО України збили чотири російських літаків Су-34. Три літаки знищили на півдні Херсонської області. Вони летіли на великій висоті, вишикувавшись в лінію для скидання авіабомб. Через два дні Україна заявила, що збила четвертий винищувач-бомбардувальник. Цього разу над окупованим Маріуполем.

Перша партія американських винищувачів F-16 може прибути до України від західних партнерів приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.

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