Раніше російські телеграм-канали почали публікувати фотографії та відео "‎невідомого об'єкта"‎ у небі.

Вчора з ракетного військового полігону Капустин Яр, що знаходиться в північно-західній частині Астраханської області, здійснили успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети рухомого ґрунтового ракетного комплексу. Про це повідомляє російське Міноборони.

Пуск став частиною державних випробувань перспективних ракетних комплексів. Як повідомляється, в рамках них вдалося підтвердити стабільність ракет, які знаходяться на озброєнні Росії.

Раніше російські телеграм-канали, у тому числі Baza та Mash, звернули увагу на те, що жителі російських регіонів почали публікувати фото та відео "‎невідомого об'єкта"‎ у небі. Так, один з каналів повідомив, що ракету або її слід бачили мешканці Астраханської, Волгоградської, Оренбурзької областей, а також Дагестану.

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Російські МБР – довідка

Експерти вважають, що станом на початок 2020 року у російських Ракетних військах стратегічного призначення могло перебувати близько 320 пускових установок ракетних комплексів міжконтинентальних балістичних ракет.

До їх числа входили комплекси Р-36М2, УР-100Н УТТХ, РТ-2ПМ "Тополь", РТ-2ПМ2 "Тополь-М", а також РС-24 "Ярс". Дальність цих ракет дозволяє їм вражати цілі у Європі та США. Так, максимальна дальність "Тополь-М" складає 12 тис км.

Нагадаємо, у березні повідомлялось про новий запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". Його провели на державному космодромі Плесецьк розрахунком Йошкар-Олинського ракетного з'єднання.

Також про випробування "Ярсу" повідомлялось у жовтні минулого року. Тоді ж з атомної субмарини "Тула" виконали пуск балістичної ракети "Синева".

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