У проросійських тг-каналах з'явилися фото російських військових із китайським бронеавтомобілем ZFB-05.

Російські окупанти почали використовувати на війні в Україні китайські бронемашини. Зокрема, 23 вересня проросійський тг-канал "Уголок Ситха" опублікував фотографії російських військових із китайським бронеавтомобілем ZFB-05.

"Китайські бронеавтомобілі Hushi в зоні СВО", - йдеться в повідомленні тг-каналу.

При цьому експерт BILD Юліан Рьопке підтверджує справжність знімків, зазначаючи, що це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні.

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"Російська армія вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив цю машину. Однак є безліч африканських посередників, яких Росія могла використовувати", - пише Рьопке.

Китайська техніка у війні в Україні

Раніше повідомлялося, що Росія закуповує сотні одиниць китайських всюдиходів для війни в Україні. Як зазначали в ЗСУ, росіяни використовують ці маленькі маневрені машинки, щоб доставляти особовий склад через мінні поля до місця бойових дій. водночас активне використання цих гольфкарів свідчить про значні втрати окупантів у бронетехніці.

При цьому Україна навчилася знищувати китайські гольфкари дронамі-камікадзе, і, оскільки в цих баггі немає жодної броні, то всі солдати, які перебувають усередині, гинуть.

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