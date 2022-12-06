Росія знайшла способи купувати напівпровідники та іншу техніку попри на санкції, або ж у неї були значні запаси компонентів до початку війни.

Росія виготовила деякі крилаті ракети, які вдарили по Україні 23 листопада, через кілька місяців після посилення західних санкцій.

Як пише The New York Times, експерти досліджували залишки крилатих ракет Х-101, знайдені в Києві після атаки 23 листопада.

Згідно з доповіддю Conflict Armament Research, одна з ракет була виготовлена цього літа, а інша була завершена після вересня, про що свідчить маркування на зброї.

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За словами одного з дослідників, той факт, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, свідчить про те, що вона знайшла способи купувати напівпровідники та іншу техніку попри на санкції, або ж у неї були значні запаси компонентів до початку війни.

Під час чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва після вторгнення слідчі виявили, що майже все сучасне російське військове спорядження, яке вони досліджували, наприклад, зашифровані радіоприймачі та лазерні далекоміри, було виготовлено із використанням західних напівпровідників.

У статті також вказується, що російські зброярі вже перейшли на "військові рейки".

Проте неясно, чи вичерпала Росія свій запас крилатих ракет. Окупанти використовують у бою старі боєприпаси, бо вони складають більшу частину арсеналів РФ.

Санкції проти Росії та дефіцит ракет - що відомо

Після вторгнення в Україну 24 лютого Захід посилив санкції проти Росії, спрямовані, перш за все, на "підрив" потужностей військово-промислового комплексу РФ.

Проте звіт RUSI в серпні показав, що РФ все ще широко використовує у виробництві озброєння західні технології.

До 24 лютого і вже після окупації Криму, Донецької та Луганської областей Росія в обхід санкцій закуповувала у європейських компаній товари "подвійного призначення".

У США констатували, що Росія вдалася до вилучення мікрочіпів з посудомийних машин і холодильників. Хоча Вашингтон і стверджував, що Москва відчуває дефіцит високотехнологічних чіпів.

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