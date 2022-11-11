Припинена і розробка нової програми, яка оцінювалася в 22 трлн рублів.

Російський диктатор Володимир Путін призупинив дію держпрограми виробництва зброї, на яку з федерального бюджету було виділено 20 трлн рублів за останні 10 років.

Як повідомляє російське видання "Ведомости" з посиланням на джерела, на початку листопада російський президент доручив переписати нормативи постачання армії і привести їх у "відповідність з реальними потребами" армії до 14 листопада.

Таким чином, було фактично зупинено держпрограму озброєнь, за якою в останні роки проводилися закупівлі і фінансувався військово-промисловий комплекс. Припинена і розробка нової програми, яка оцінювалася в 22 трлн рублів.

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Причиною слугувала поразка армії Росії у війні проти України. Тепер російська влада збирається "переглянути пріоритети".

Як зауважують російські ЗМІ, за планом, що діяв раніше, до 2020 року частка сучасного озброєння в армії РФ мали зрости до 70%. У війська повинні були надійти дивізіони танків "Армата", новий бомбардувальник, 600 літаків, тисячі вертольотів та інше. Однак в Україну російська армія увійшла на старій техніці.

Корупція в армії Росії

Повсюдна корупція залишається однією з основних проблем російської армії, вважають у британській розвідці.

Зокрема, раніше ЗМІ зауважували, що існує дуже серйозний дисонанс між картинкою, яку малюють в РФ, і реальним станом флоту. За 20 років РФ вклала в свої бойові надводні кораблі першого і другого рангу понад 4,5 млрд доларів. Але через корумпованість ВМС за 16 років до надводних сил РФ увійшли лише 33 нових бойових кораблі. Це менше, ніж за 12 місяців у США спускають на воду.

Міжнародний фінансист Білл Браудер заявляв, що 80% грошей, які мали піти на війну, були вкрадені високопоставленими чиновниками.

За 8 місяців повномасштабної війни проти України Росія стикається з серйозною нестачею техніки. В ОПУ скептично ставляться до ідеї про те, що найближчим часом росіяни зможуть знайти ресурси для забезпечення армії всім необхідним – від їжі і форми до озброєння.

За словами експертів, після застосування санкцій у РФ швидкість відтворення і виробництва нової техніки зменшилася рази в два, ВПК заточений на реанімацію старої техніки, яка є на зберіганні. При цьому українські війська знищують в 2-3 рази більше техніки, ніж окупанти встигають відновлювати. Прогнозують, що у найближчі півроку росіяни точно зіткнуться з повною відсутністю важкої техніки.

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