Російські експерименти з ударними FPV-дронами вийшли на новій рівень.

Українські захисники знайшли на полі бою цілий російський ударний FPV-дрон, який ніс на собі котушку з дротом. Про це повідомив фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Сергій Флеш").

"Ми побачили те, що раніше ніколи не бачили. Російський FPV-дрон летів до цiлi з котушкою тонкого оптоволоконного кабеля завдовжки 10 кілометрів. Кабель розмотувався у повітрі. Таким чином ми бачимо нову технологію управління FPV дроном", – пише Флеш на своїй Телеграм-сторінці.

За його словами, раніше таку технологію вже пропонували експерти, однак тоді у її ефективності засумнівалися через загрозу розриву волокна і втрати БПЛА. "Але я вже прошу українських фахівців перевірити цю технологію управління, щоб ми не опинилися позаду ворога", – говорить Сергій Флеш.

Відео дня

Зараз апарат вже передали спеціалістам окремого батальйону ударних безпілотників "Птахи Мадяра" для детального аналізу.

В теорії дріт дає оператору можливість мати постійний безперебійний відеосигнал у високій якості, завдяки чому можна значно підвищити точність влучань. Окрім того, оператор не буде стикатися з таким явищем як "радіогоризонт", через який при пікіруванні на останніх метрах польоту може втратитись зв'язок з апаратом.

Загроза від FPV-дронів зростає

Кількість FPV-дронів стрімко збільшується як у росіян, так і у українців. За словами заступника командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олеся Маляревича, ситуація з постачанням FPV-дронів для воїнів ЗСУ, які знаходяться південніше Бахмута, покращилась.

Якщо раніше "в росіян було в п'ять разів більше дронів, зараз десь один до трьох", – каже військовий. При цьому на його думку дрони не зможуть повністю замінити артилерію через меншу кількість вибухівки.

Також повідомлялось, що ворог застосовує "рої" FPV-дронів, але їх стримує погана погода.

Вас також можуть зацікавити новини: