У батальйоні ударних БпАК "Ахіллес" назвали співвідношення FPV-дронів Росії та України на одному з напрямків фронту Донецької області.

Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич заявив, що ситуація з постачанням FPV-дронів для ЗСУ стала кращою. За його словами, бригада наразі перебуває південніше Бахмута, а саме в Кліщіївці, Андріївці та Часовому Ярі.

"Перебуваємо в активній обороні, наразі ситуація дійсно дуже напружена. Ворог штурмує 24/7 наші позиції, але тактичних успіхів немає. З FPV-дронами вже ситуація покращилася. Раніше в росіян було в п'ять разів більше дронів, зараз десь один до трьох. Нас активно підтримують українські компанії, друзі, донати. Держава теж почала закуповувати більше FPV, якщо за минулий рік ми отримали тільки 300 дронів від держави, то в цьому році вже набагато більше", - зазначив Маляревич в ефірі телеканалу "Еспресо".

Проте військовий наголосив, що дрон все одно не може повністю замінити артилерію, адже має меншу кількість вибухівки.

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"Оперативне командування, яке бачить картину бою, має мати під рукою всі засоби ураження, і мати об'єднаний вогневий вплив. За кількістю дронів не треба гнатися, треба викуповувати тільки ті, що дійсно літають. Є багато бізнесменів, які намагаються завезти з Китаю дрони та продати, а потім все це лежить і не літає, і нам доводиться докручувати. Ми такі дрони не отримуємо тому, що знаємо які нам дрони треба. Потрібно питати у підрозділів технічні характеристики, і поставляти їм саме те, що літає на їхньому відтінку фронту тому, що кожен відтінок відрізняється один від одного", - пояснив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

Використання FPV-дронів на фронті: останні новини

Раніше начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний заявив, що РФ пускає рої FPV-дронів на їхні позиції, а українським захисникам вистачає артилерії лише для оборони.

Також УНІАН писав, що зграя FPV-дронів 3-ї ОШБр знищила артбатарею РФ на Авдіївському напрямку. Таку успішну роботу вдалося зробити воїнам роти "Крила" та екіпажу FPV "Over head".

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