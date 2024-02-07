Дрон виконаний за аеродинамічною схемою "літаюче крило", він має турбореактивний двигун JetCat P400-PRO.

Росіяни шоковані якістю нових нібито українських реактивних баражуючих боєприпасів нового типу. Як повідомляє портал Defence Blog, інформація про нові БПЛА та фото їхніх залишків почали масово з’являтися у російських пабліках.

"Згідно з повідомленнями, Україна нібито застосувала реактивні безпілотні літальні апарати одностороннього удару, відомі у народі як "дрони-камікадзе". На зображеннях, які поширюються в соціальних мережах, зображені залишки реактивного безпілотника чорного кольору, нібито знайденого в Росії після нападу", - повідомляє видання.

Відповідно до наведених фото, дрон виконаних за схемою "літаюче крило", як іранські "Шахеди" та аналогічні їм російські "Герані".

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У свою чергу, російські пабліки повідомляють, що новий безпілотник має німецький малогабаритний турбореактивний двигун JetCat P400-PRO тягою 43 кг. Дальність його польоту може становити до 300 км. Дрон отримав осколково-фугасну бойову частину. Для наведення БПЛА використовують супутникову систему навігації. При цьому, кремлівські рупори визнають "нетипову якість" даного боєприпасу, припускаючи, що даний безпілотник виготовляють за кордоном, адже багато елементів мають американо-канадське походження.

Втім, підтвердити, чи дійсно ЗСУ почали використовувати на фронті відповідну зброю, агентству УНІАН не вдалося.

"Поки що важко сказати, що саме являє собою цей БПЛА. Можемо говорити що він наш, але це треба доводити, можемо що не наш, але це так само треба доводити", — прокоментував інформацію голова інформаційно-консалтингової компанії "Defense Express" Сергій Згурець.

Реактивні "Шахеди"

Росія також почала активно використовувати реактивні БПЛА. Мова йде про іранські Shahed 238: один з них нещодавно збили захисники України.

Цікаво, що росіяни вже почали просувати його на міжнародному ринку, як власний виріб. Щоправда ціна БПЛА складає "нескромні" 1,4 млн дол., тому навряд чи знайдеться багато бажаючих його купити.

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