Новий безпілотник "Гром" виявився дуже схожим на старий радянський Ту-141 "Стриж".

На виставці "Армия-2024" російська компанія "Кронштадт" проведе презентацію великого реактивного ударного безпілотника "Гром". Про це повідомляє Defense Express.

Передбачається, що він зможе застосовувати важкі авіаційні ракети, такі як протирадіолокаційні Х-31. Максимальний показник бойового навантаження безпілотника складає 2 тис кг.

На перший погляд "Гром" може здатись великим досягненням російської оборонки. Втім, якщо придивитись уважно, то можна помітити, що він дуже схожий на старий радянський оперативно-тактичний розвідувальний безпілотник "Стриж".

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Останній здійснив перший політ у далекому 1974-му. За інформацією з відкритих джерел, усього побудували 152 таких БПЛА.

Ударні дрони Росії – що ще створює Москва

Цікаво, що умовній новинці доведеться конкурувати з іншим великим ударним БПЛА, який отримав назву С-70 "Охотник". Росія "мучить" цей проект вже багато років, а він все такий же далекий від серійного виробництва, як і в 2019-му, коли виконав свій перший політ.

Як повідомлялось, на конструкцію С-70 суттєво вплинув старий американський ударний літак Lockheed F-117 Nighthawk. Іншими словами, росіяни намагаються створити малопомітний літальний апарат.

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