Покищо машина існує лише у вигляді макету, який і покажуть на виставці.

Російська армія "доїдає" останні радянські залишки МТ-ЛБ – легкоброньованого армійського тягача, який має широке застосування на фронті, зокрема у ролі бойової машини піхоти. На цьому тлі в РФ намагаються створити сучасну заміну цій вкрай потрібній машині, пише Defense Express.

Так, в публічному просторі з’явилася інформація, що на цьогорічній збройовій виставці "Армия-2024" мають показати зразок бронемашини МГТ-ЛБ ("многоцелевой гусеничный транспортер - легкий бронированный"), яка і має стати заміною тягачам МТ-ЛБ в окупаційній армії. Однак, як зауважують аналітики, поки що йдеться про демонстрацію лише макета – навіть не дослідного зразка. Тож і будь-які озвучувані характеристики майбутньої машини теж слід вважати суто теоретичними.

Зокрема росіяни заявляють, що МГТ-ЛБ важитиме 16,5 тон і зможе брати на борт до 2,5 тон вантажу. Максимальна маса вантажу на буксирі або на причепі – 7 тон. Екіпаж машини складатиметься з двох осіб, а десантний відсік зможе розмістити до восьми осіб.

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Окупанти обіцяють поставити на бронетягач двигун потужністю 450 к.с., що в теорії забезпечить машині швидкість руху до 70 км/год на асфальтованій дорозі і до 10 км/год при подоланні водних перешкод.

Росіяни вже мріють про те, як ставитимуть на МГТ-ЛБ дистанційно керовані бойові модулі з крупнокаліберними кулеметами.

В Defense Express зауважують, що це далеко не перша за останні роки спроба росіян створити заміну для МТ-ЛБ. Однак досі далі графічних рендерів справа не йшла. Ймовірно МГТ-ЛБ є результатом однієї з раніше анонсованих спроб створити новий армійський тягач.

Інші збройові новації в російсько-українській війні

Як писав УНІАН, російська центральна виставка зброї "Армия-2024" повинна відкритися 12 серпня, проте вже починає з'являтися інформація про зразки, які будуть на ній представлені. Одним з них буде безпілотна самохідна артилерійська установка на гусеничному ходу. Наразі назва цієї розробки невідома, а на стенді вона підписана, як 122-мм гаубиця Д-30 на роботизованому шасі МТС-15.

Також ми розповідали, що українські дрони "Баба Яга" отримали нову потужну зброю. Останні зображення показують, що нічні дрони-бомбардувальники тепер оснащені керованими високоточними бомбами, які здатними вражати з великої відстані.

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