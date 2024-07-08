РосЗМІ опублікували відео, на якому нібито показано, як інженер оглядає неушкоджену боєголовку Storm Shadow і описує її на камеру.

Росія змогла роздобути боєголовку британської крилатої ракети Storm Shadow, і тепер вивчає її. Як пише The Times, російське державне агентство "РИА Новости" опублікувало відео, на якому нібито показано, як інженер оглядає неушкоджену боєголовку і описує її на камеру.

Як зазначає видання, неушкоджена боєголовка могла бути отримана від ракети, яка вийшла з ладу або була збита.

На відео російський військовий інженер, вказуючи на сірий металевий предмет розміром з невеликий газовий балон, заявляє, що це проникаюча боєголовка ракети Storm Shadow, відомої також під французьким позначенням Scalp.

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"Верхня частина - це ковпачок, потім первинний заряд, а потім основна боєголовка. Це необхідно для первинного пробиття перешкоди", - сказав він, додавши: "Завдяки ефекту кумулятивного заряду в ній утворюються отвори, в які проникає інерційна боєголовка, і відбувається вибух", - описує він.

Як заявило "РИА Новости", "вивчення ракети російськими фахівцями дасть змогу вжити контрзаходів щодо захисту від такої зброї, включно зі створенням укриттів із необхідними характеристиками".

Раніше заступник командувача Повітряно-космічними силами Росії генерал-лейтенант Андрій Семенов заявив, що РФ працює над "негайною розробкою методів і адаптацією систем ППО для протидії ракетним ударам противника, оскільки українські збройні сили все частіше використовують сучасну ракетну зброю виробництва країн НАТО".

Він навів як приклад Storm Shadow, заявивши, що вони "здатні потайки наближатися до цілі на мінімальній висоті з маневром обходу місцевості та виконувати точний захід на ціль, корегуючи свою траєкторію через супутникову навігаційну систему США та їхніх союзників".

Ракета Storm Shadow - що про неї відомо

Storm Shadow - це крилата ракета, що запускається з літака, вперше була використана в бойових діях під час вторгнення до Іраку 2003 року. Вона має дальність понад 250 км і багатоступеневу боєголовку.

Британія передала ці ракети Україні в травні минулого року, і відтоді вони використовувалися в кількох великих ударах по російських військах.

Місяць тому Велика Британія і Франція підтвердили, що дозволили Україні застосовувати свої ракети Storm Shadow і Scalp для ударів по об'єктах на території РФ.

Днями ЗСУ також за допомогою Storm Shadow вразили Центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ у Криму.

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