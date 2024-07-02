За їхніми даними, удар завдали ракетою Storm Shadow.

У понеділок, 1 липня, Збройні сили України вразили Центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах. За їхніми даними, увечері по півострову запустили щонайменше шість ракет Storm Shadow, одна з них влучила у 758-й Центр матеріально-технічного забезпечення. Про руйнування і постраждалих не повідомляють.

Журналісти зазначають, що цей об'єкт уже опинявся під ракетним ударом у вересні минулого року. Тоді загинув один співробітник, ще двоє людей дістали поранення.

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"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вчора російська протиповітряна оборона знищила над акваторією і в Балаклавському районі п'ять повітряних цілей. Він повідомив про пожежу в садівничих некомерційних товариствах, вибите скло і пошкодження автомобілів. Люди не постраждали.

Удари по Криму

Як відомо, останнім часом військові об'єкти російських загарбників на півострові систематично опиняються під ударами. Окупанти практично ніколи не визнають "прильоти", заявляючи про успішне збиття всіх цілей.

Нагадаємо, що наприкінці червня українська армія атакувала Центр космічного стеження і зв'язку в Криму. У Міністерстві оборони України відзвітували про його знищення.

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