Минулого року Україна завдала удару крилатими ракетами по "‎Севморзаводу"‎, де знаходився підводний човен "Ростов-на-Дону".

Субмарина "Ростов-на-Дону" проекту 636.3 Чорноморського флоту ВМФ Росії завершила доковий ремонт. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на російські джерела.

Нагадаємо, 13 вересня 2023 року Україна завдала удару крилатими ракетами Storm Shadow по Севастопольському морському заводу, де знаходилися великий десантний корабель "Мінськ" Балтійського флоту та підводний човен "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту РФ.

Як повідомляли після атаки російські джерела, отримані підводним човном пошкодження не є критичними.

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Втім, експерти Defense Express звернули увагу на те, що майже через рік після ракетної атаки росіяни змогли хіба що "залатати" пробоїни в корпусі субмарини для того, щоб її можна було вивести із сухого доку.

Як можна бачити на фото, оприлюднених після удару, човен отримав досить важкі пошкодження, зокрема, носової частини, де розміщуються торпедні апарати.

Російське суднобудування – останні новини

Раніше стало відомо, що Росія вивела в море корабель "Іван Папанін", який можна буде використовувати як криголам, буксир, пожежне судно та бойовий корабля.

Передбачається, що серед іншого він зможе нести протикорабельні Х-35 – малогабаритні тактичні дозвукові ракети, призначені для знищення ракетних, торпедних і артилерійських катерів, кораблів водотоннажністю до 5 тис т та морських транспортів.

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