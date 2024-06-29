"Іван Папанін" здатен виконувати завдання криголама, буксира, пожежного судна та військового корабля.

Головний патрульний корабель льодового класу "Іван Папанін" проекту 23550 вийшов на перші випробування. Про це повідомляє портал The War Zone.

"Патрульний корабель "Іван Папанін", побудований для ВМФ Росії на "Адміралтейських верфях", вийшов на заводські ходові випробування", – йдеться у заяві департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.

Як повідомляють російські джерела, підготовку екіпажу вели за спеціальними програмами, які передбачають експлуатацію техніки та озброєння кораблів цього проекту в арктичних умовах.

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Під час підготовки було задіяно навчально-тренажерні комплекси, на яких відпрацьовувалися різні завдання у складі корабельних бойових розрахунків.

Планується, що після випробувань "Іван Папанін" увійде до складу Військово-морського флоту Росії та буде нести службу на Північному флоті.

Універсальні патрульні кораблі проекту 23550 э багатоцільовими патрульними кораблями та прикордонними сторожовими кораблями льодового класу для Арктики, які здатні виконувати завдання криголаму, буксиру, пожежного судна та військового корабля. За класифікацією кораблів ВМФ РФ вони належать до кораблів 2-го рангу.

Екіпаж корабля складає 60 осіб. За даними з відкритих джерел, він має одну 76,2-мм артилерійську установку АК-176МА та може нести вісім ПЗРК "Ігла" або "Верба". Опціонально корабель може використовувати контейнерні пускові установки для крилатих ракет.

Російське суднобудування – останні новини

У травні повідомлялось, що в Росії провели церемонію спуску на воду малого ракетного корабля "Ставрополь", який став останнім представником проєкту 21631 "Буян-М". Корабель може нести "‎Калібри".

Ще раніше на Зеленодольському заводі спустили на воду малий ракетний корабель проекту 22800 "Тайфун" та патрульний корабель проекту 22160 "Віктор Великий".

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