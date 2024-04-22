Наразі із трьох помічених на фронті танків з панцирями було знищено лише один.

На фронті все частіше фіксують дивні російські танки з "панцирями". Т-72 із широкою захисною бронею зверху отримали назву "танки-черепахи". Ймовірно, їх можуть використовувати для розмінування.

Як пише Forbes, усі помічені "танки-черепахи" належать 5-й мотострілецькій бригаді, колишньому підрозділу сепаратистів, який зараз перебуває під російським командуванням.

І українці, і росіяни намагалися захистити свої танки від влучань безпілотників та снарядів. Для цього застосовували захисні клітки, або планки, які лише дещо обмежують обертання її гарматної вежі.

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Броня в панцирі "танка-черепахи" залишає лише невелику щілину спереду і перешкоджає обертанню гармати. Очевидні недоліки саморобної броні викликають запитання.

"Роль черепахового акваріуму, схоже, полягала в тому, щоб знищити його", - іронічно прокоментував науковець, що вивчає зброю Матью Мосс.

Ймовірно, ці танки виконують роль проривника - оснащеного плугом інженерного транспортного засобу, головне завдання якого полягає в тому, щоб провести інші транспортні засоби через мінне поле, щоб підвести їх достатньо близько до ліній противника для атаки. Припускається, що ворог буде вести вогонь по проривнику, тому спецмашину оснащують щільною бронею.

Армія США має найкращу машину для прориву в світі, майже 70-тонну машину, яка фактично є танком М-1 без гармати та з прикріпленим обладнанням для розмінування. Наприкінці минулого року американці тихенько подарували українцям декілька таких штурмових брекерів.

Російська армія не має проривника такого ж класу. Власні російські інженерні машини IMR, як правило, функціонують як аварійники. Вони важать лише 50 тонн, мають менший захист і громіздкий кран.

Зіткнувшись з українським мінним полем і зграями крихітних FPV-дронів, а також не маючи спеціально сконструйованих проривників, техніки 5-ї мотострілецької бригади, можливо, вирішили створити власні проривники.

Якщо теорія правдива, росіяни взяли старіші танки Т-72 - можливо, ті, чиї башти вже мали проблеми з переміщенням - і додали дві речі, необхідні кожній машині для прориву: додаткову броню та спорядження для розмінування. Наявність у "танків-черепах" другої складової проривника перевірити важко, адже вона схована за бронею.

Аналітик Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики у Філадельфії помітив на одному з таких танків мінний каток. Це набір міцних коліс, які приводять у дію міни трохи попереду машини.

"Цей "танк-черепаха", який також був першим у своєму типі з обладнанням для захисту від безпілотних літальних апаратів, продовжував просуватися після того, як проїхав кілька мін", - зазначив Лі.

Наразі знищено лише один танк-черепаху - в нього влучила артилерія після повернення на базу після бою 8 квітня. Якщо є підстави побоюватися за довгострокове майбутнє таких танків, то це те, що вони захищені від FPV.

Якщо дефіцит боєприпасів в Україні скоро закінчиться, то російські "танки-черепахи" не житимуть на полі бою так довго.

Російські "танки-черепахи" на фронті

Як писав УНІАН, на початку квітня росіяни застосували під Красногорівкою (на північ від Авдіївки) танк Т-72 з привареними до нього за принципом черепашачого панцира металевими листами. Незважаючи на те, що танк із таким "обвісом" фактично втратив можливість вести бій, він успішно виконав покладене на нього завдання - безпечно довіз штурмову групу до українських позицій і зміг повернутися назад.

Лише після того, як українським розвідникам вдалося вирахувати місце базування "танка-черепахи", його знищили разом з ангаром.

Днями стало відомо, що росіяни створили другий "танк-черепаху", дещо вдосконаливши його конструкцію. Аналітики зазначають, що варто очікувати появи більшої кількості таких танків у ворога, оскільки поки що вони показують свою ефективність у виконанні поставлених завдань.

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